Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan ailelerden birinin daha evladına kavuşacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." dedi.
Sosyal medyadan önemli bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler" mesajını paylaştı.