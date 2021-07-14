Süleyman Soylu duyurdu: Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28'inci buluşma gerçekleştiriliyor." dedi.



Sosyal medyadan önemli bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler" mesajını paylaştı.







