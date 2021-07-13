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Serra Arıtürk Kimdir? Aşkın Tarifi Serra Arıtürk Kaç Yaşında? Aşkın Tarifi Naz Soyluer Kimdir?

Serra Arıtürk Kimdir? Aşkın Tarifi Serra Arıtürk Kaç Yaşında? Aşkın Tarifi Naz Soyluer Kimdir?

Kanal D ekranlarının yaz dizilerinden olan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncusu Serra Arıtürk son zamanların en çok aratılan isimleri arasına girmeyi başardı! Kadir Doğulu ile partnerlik yapan başarılı oyuncu Serra Arıtürk kimdir? Aşkın Tarifi Serra Arıtürk kaç yaşında?

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 16:56
Serra Arıtürk Kimdir? Aşkın Tarifi Serra Arıtürk Kaç Yaşında? Aşkın Tarifi Naz Soyluer Kimdir?

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi başrol oyuncularından olan Serra Arıtürk gerek performansı gerek başarılı kariyeri ile pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Kısa süre içerisinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncusu Serra Arıtürk kaç yaşında? Serra Arıtürk'ün sevgilisi var mı? İşte Serra Arıtürk'ün oynadığı diziler ve isimleri

Serra Arıtürk Kimdir?


Son zamanlarda Youtube'de yayınladığı şarkılarla isminden söz ettiren Serra Arıtürk güçlü sesi ve güzelliği ile kendini tanıtmayı başardı. Kendi şarkılarının yanı sıra popüler şarkıları da seslendirerek ününe ün katan Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 yılında dünyaya gelmiştir. 7 yaşında klasik gitar çalarak müzik hayatına başlayan Serra Arıtürk, ilerleyen zamanlarda çeşitli ortamlara girerek kendisini geliştirmiştir. Türkiye'nin önemli isimleri arasında yer alan Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan klasik gitar eğitim alan ve lise eğitiminin sonlarında doğru profesyonel şarkıcılığa başlayan Serra Arıtürk, etkisi altında olduğu ve idol olarak gördüğü ünlü ismin Amy Winehous olduğu belirtmiştir. Peki, Serra Arıtürk kaç yaşında?

Serra Arıtürk Kaç Yaşında?


Aşkın Tarifi dizisinin başarılı oyuncusu Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı ve oyuncu olarak kendisini Türk halkına tanıtan Serra Arıtürk 22 yaşındadır.



Serra Arıtürk Nereli?


Aşkın Tarifi Serra Arıtürk 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğan Serra Arıtürk, yaşantısını Kadıköy'de sürdürmektedir.

Serra Arıtürk'ün Seslendirdiği Şarkılar Nelerdir?


• Kendimi Bilmeden

• Olmazsın

• Fırtınalar

• Kimse Yok

• Bu Böyle

• Bu Kalp Seni Unutur mu?

• Rüzgar

• Shape Of You

• Yağmurlu Havada

• Stronger Than Me

• Lovesong

• Feeling Good

• You Know I'm No Good

• Denizin Tadını Çıkaran

• Hatıralar

• Starboy

Serra Arıtürk'ün seslendirdiği şarkılar arasında yer almaktadır.



Aşkın Tarifi dizisi sonrasında Serra Arıtürk kimdir? sorusunun gündeme gelmesi üzerine Serra Arıtürk hakkında merak edilen sorular bu şekilde cevaplandırılmıştır.

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