Koronavirüs aşısı zorunlu mu oluyor? Bakan Koca açıkladı...

Türkiye korronavirüsle mücadele kapsamında aşılamaya hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın aklında ise 'Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?' sorusu var. Bakan Koca vatandaşların merak ettiği o soruya yanıt verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin koronavirüs ile mücadele gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.



Bakan Koca, delta varyantının 36 ilde 750 kişide görüldüğünü bildirirken, aşı uygulamasının düşük olduğu illerde bir vaka artışının da görüldüğünü aktardı.



Bakan Koca, 'Aşı zorunlu olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca, 'Şu an için kamunun gündeminde böyle bir şey yok. Daha çok ikna yöntemi ile aşılamaya devam etmek istiyoruz' dedi.



