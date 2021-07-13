USD (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62 EURO (Alış - Satış) : 10,19 - 10,21
Ana Sayfa.
Sağlık
Asya Kaplan sivrisineği nedir? Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?

Asya Kaplan sivrisineği nedir? Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?

Asya Kaplan Sivrisineği ülkemizde bu yıl çok fazla görülen ve ateşli hastalıklara sebep olan bir türdür. Bu nedenle Asya Kaplan sivrisineğine çok dikkat edilmelidir. Peki Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir? Asya kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir? İşte yanıtı…

Sağlık / 13 Temmuz 2021 Salı 17:01
Asya Kaplan sivrisineği nedir? Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?

Asya Kaplan sivrisineği, son zamanlarda ülkemizde çok sık görülen bir türdür. Çok hızlı yayılan Asya Kaplan sivrisineği ısırığı pek çok ateşli virüse sebep olmasıyla bilinir. İstilacı hayvanlar arasında yer alır ve ısırdığı bölgelerde tahribata yol açabilir. Asya Kaplan sivrisineği su birikintilerinde yaşar ve çok hızlı ürer. Ülkemizde de bu yıl çok fazla görülen Asya Kaplan sivrisineği vatandaşların korkmasına neden olmuştur. Peki Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir? Asya kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir? Asya Kaplan sivrisineği nerelerde görülür? Sizler için Asya Kaplan sivrisineğine dair tüm bilinenleri yazdık.

Asya Kaplan sivrisineği nedir?


Asya Kaplan sivrisineği, çok hızlı yayılabilen ve istilacı olarak bilinen bir sinek türüdür. Antartika ve Kuzey Kutbu hariç her bölgede yaşayabilen bu tür kan emme özelliği sergiler ve agresiftir.

Asya Kaplan sivrisineği nedir

Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir?


Oldukça tehlikeli bir tür olan Asya Kaplanı sivrisineğinin boyutu 2-10 mm arasında değişebilir. Vücudunda ve kafasında beyaz çizgiler vardır. Vücudunun geri kalanı siyahtır. Bacakları normal sineklere oranla daha incedir.

Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?


Asya Kaplan sivrisineği ısırığına iyi gelen ürünler; Alkol, Çay poşetleri, Aloe vera, Sarımsak, Yulaf ezmesi, Fesleğen ve Limondur. Bu ürünleri ısırığın olduğu bölgelere sürebilirsiniz.

Asya Kaplan sivrisineği nedir

Asya Kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir?


Asya Kaplan sivrisineği ateşli ve iltihaplı hastalıklara yol açabilir. Özellikle Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit ve Sarı Humma hastalıkların taşınmasına ve yayılmasına sebep olabilir. Ayrıca Asya Kaplan sivrisineği birçok kişide alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.

Kan emerken tükürük bezindeki proteinleri deri altı dokusuna bırakan Asya Kaplanı sivrisineği bu sayede alerjik reaksiyonlara yol açar.

Asya Kaplan sivrisineği nerelerde yaşar?


Güneydoğu Asya kökenli olan Asya Kaplanı sivrisineği, Kuzey Kutbu ve Antartika hariç her bölgede görülebilir. Bu sinekler daha çok insan yapımı küçük su rezervlerinde yaşar. Bahçede bulunan saksıların dibindeki suda ya da süs havuzunda üreyebilir.

Asya Kaplan sivrisineği nedir

Asya Kaplan sivrisineğinden korunma yöntemleri nelerdir?


-Bu sineğin görüldüğü yerlerde dışarıda geçirilen zaman sınırlanmalıdır.

-Asya kaplan sivrisineğinin uzaklaşmasını sağlayacak sivrisinek kovucu ürünler kullanılmalıdır.

-Sineğin bulunduğu bölgelerde kol ve bacak kapatılmalıdır.

-Kıyafetler yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve permetrin gibi parazit öldürücü ilaçlarla dezenfekte edilmelidir.

-Kapı ve pencerelere sineklik takılmalıdır.


Asya Kaplan sivrisineği nedir? Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Sorularını yanıtladık. Asya Kaplan sivrisineğinden korunmak için mutlaka önerilerimize dikkat etmelisiniz.

Asya Kaplanı Sivrisineğinden Korunma Yöntemleri NelerdirAsya Kaplan Sivrisineğinden Korunma Yöntemleri NelerdirAsya Kaplan Sivrisineği Nerelerde Yaşar?Asya Kaplan Sivrisineği ısırığının Zararları NelerdirAsya Kaplan Sivrisineği ısırığına Ne Iyi Gelir


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı