Asya Kaplan sivrisineği, son zamanlarda ülkemizde çok sık görülen bir türdür. Çok hızlı yayılan Asya Kaplan sivrisineği ısırığı pek çok ateşli virüse sebep olmasıyla bilinir. İstilacı hayvanlar arasında yer alır ve ısırdığı bölgelerde tahribata yol açabilir. Asya Kaplan sivrisineği su birikintilerinde yaşar ve çok hızlı ürer. Ülkemizde de bu yıl çok fazla görülen Asya Kaplan sivrisineği vatandaşların korkmasına neden olmuştur. Peki Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir? Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir? Asya kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir? Asya Kaplan sivrisineği nerelerde görülür? Sizler için Asya Kaplan sivrisineğine dair tüm bilinenleri yazdık.





Asya Kaplan sivrisineği nedir?



Asya Kaplan sivrisineği nasıl ayırt edilir?



Asya Kaplan sivrisineği ısırığına ne iyi gelir?



Asya Kaplan sivrisineği ısırığının zararları nelerdir?



Asya Kaplan sivrisineği nerelerde yaşar?



Asya Kaplan sivrisineğinden korunma yöntemleri nelerdir?



Asya Kaplan sivrisineği, çok hızlı yayılabilen ve istilacı olarak bilinen bir sinek türüdür. Antartika ve Kuzey Kutbu hariç her bölgede yaşayabilen bu tür kan emme özelliği sergiler ve agresiftir.Oldukça tehlikeli bir tür olan Asya Kaplanı sivrisineğinin boyutu 2-10 mm arasında değişebilir. Vücudunda ve kafasında beyaz çizgiler vardır. Vücudunun geri kalanı siyahtır. Bacakları normal sineklere oranla daha incedir.Asya Kaplan sivrisineği ısırığına iyi gelen ürünler; Alkol, Çay poşetleri, Aloe vera, Sarımsak, Yulaf ezmesi, Fesleğen ve Limondur. Bu ürünleri ısırığın olduğu bölgelere sürebilirsiniz.Asya Kaplan sivrisineği ateşli ve iltihaplı hastalıklara yol açabilir. Özellikle Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit ve Sarı Humma hastalıkların taşınmasına ve yayılmasına sebep olabilir. Ayrıca Asya Kaplan sivrisineği birçok kişide alerjik reaksiyonlara da neden olabilir.Kan emerken tükürük bezindeki proteinleri deri altı dokusuna bırakan Asya Kaplanı sivrisineği bu sayede alerjik reaksiyonlara yol açar.Güneydoğu Asya kökenli olan Asya Kaplanı sivrisineği, Kuzey Kutbu ve Antartika hariç her bölgede görülebilir. Bu sinekler daha çok insan yapımı küçük su rezervlerinde yaşar. Bahçede bulunan saksıların dibindeki suda ya da süs havuzunda üreyebilir.-Bu sineğin görüldüğü yerlerde dışarıda geçirilen zaman sınırlanmalıdır.-Asya kaplan sivrisineğinin uzaklaşmasını sağlayacak sivrisinek kovucu ürünler kullanılmalıdır.-Sineğin bulunduğu bölgelerde kol ve bacak kapatılmalıdır.-Kıyafetler yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve permetrin gibi parazit öldürücü ilaçlarla dezenfekte edilmelidir.-Kapı ve pencerelere sineklik takılmalıdır.? Sorularını yanıtladık. Asya Kaplan sivrisineğinden korunmak için mutlaka önerilerimize dikkat etmelisiniz.