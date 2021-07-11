Cilt bakımı yapmak isteyen kişiler bakım için çoğu zaman yüksek fiyatlar ödeyeceğini zannediyor. Evde cilt bakımı püf noktaları ile evde cilt bakımı yapmak artık çok kolay. Adım adım hazırlanan cilt bakımı rutinleri ile cilt bakımı nasıl yapılır sorusunun cevabını verdik. Sizler de bu adımlar aracılığıyla evde cilt bakımı yapabilirsiniz. Peki, evde cilt bakımı nasıl yapılır? İşte Cilt bakımı tavsiyeleri…





Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?



Evde Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?



Doğal Cilt Bakımı



Göz Çevresi Bakımı









Cilt Bakım Kremi

Cilt bakımının ilk adımı dış faktörlere maruz kalan cildi temizlemektir. Temiz bir cilt, cilt bakımının en önemli adımı olarak görülmelidir. Bu adımda cildin yabancı maddelerden arındırılması gerekmektedir. Cilt temizliğinde doğal sabun, cilde uygun temizleme ürünleri ve gül suyu tercih edilebilmektedir. Cilt tipine uygun temizleyici seçimi bu aşamada oldukça önemlidir. İşte evde cilt bakımı yapmak isteyenler için hazırlanmış olanHassas ciltler evde cilt bakımında temizleme aşamasından sonra ciltte kızarıklık oluşumu gözlemleyebilmektedir. Cilt bakım uzmanları bu kızarıklıklardan kurtulmanın pek çok yolu olduğunu belirtmiştir. ÖzellikleSorusunu soran kişiler cilt temizleme aşamasından sonra tonik kullanarak kızarıklık oluşumunu engelleyebilir.Evde Cilt Bakımı Üçüncü Adım: Probleme OdaklanmakHangi cilt problemini ortadan kaldırmak istiyorsanız bu adım ile birlikte bölgesel probleme odaklanmanız gerekmektedir. Bu adımda engellemek istediğiniz cilt problemi tahriş, kızarıklık, egzama ya da sivilce olabilir. Alanında uzman doktorlar tarafından önerilen kremler bu aşamada kullanılabilmektedir.Cilt bakımının bu aşamasında seçtiğiniz doğal cilt bakımı maskeleri tercih edilebilir. Evde hazırladığınız maya maskesi, yoğurt maskesi başta olmak üzere doğal maskeler kullanabilirsiniz. Doğal cilt bakımı, cildin düzelmesi adına oldukça önemli bir faktördür.Belirli bir yaşın üstünde olan kişiler evde cilt bakımı rutinine göz çevresi bakımını eklemelidir. Vücudun diğer alanları gibi göz çevresinin de bakıma ihtiyacı vardır. Bu sebeple güvenilir göz çevresi serumu ve göz çevresi kremi kullanılmalıdır. Erken yaşta başlanan göz kremi kullanımı yaşlanma sürecinde olumlu etkiler göstermektedir.Cilt bakımının tüm adımlarını tamamladıktan sonra cildinizi nemlendirmeniz gerekmektedir. Kuru, karma veya yağlı cilt fark etmeksizin evde cilt bakımında bu adım ihmal edilmemelidir. Cilt bakım kremini cilt bakım rutininize eklediğiniz sürece cildinizin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.Cilt bakımı temelde bu maddeleri içermektedir karantinada kendi cilt bakımını uygulamak isteyen kişilerin bu püf noktalar yardımıylayapması mümkündür. Dikkat edilmesi gereken nokta doğru ürünleri kullanmak ve cilde zarar verecek müdahalelerden kaçınmaktır. Cildini derinlemesine temizlediğini düşünen pek çok kişi cilt yüzeyine yoğun bir güç uygulayarak cildin tahriş olmasına sebep olmaktadır. Bu sebepleürünleri kullanırken cilde nazik davranarak cildin tahriş olmasını engelleyebilirsiniz.yaparken ciltteki siyah noktaları siyah nokta bantları ile temizlemeniz doğru olacaktır. Pek çok kişi bu adımda siyah noktaları sıkarak yok etmeye çalışarak ciltte iz kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple siyah noktaları sıkmamaya dikkat etmek ve temizleme bandı kullanmak son derece önemlidir.yaparken bu adımlar doğrultusunda cilt bakımı gerçekleştirmek mümkündür.yaparak derinlemesine temizlik sağlayabilirsiniz. Son derece etkili olan maskeler yardımı ile evde cilt bakım rutini oluşturmak mümkündür.Cilt bakım ürünleri, cilt temizleme cihazı seçimi ise cilt tipine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Problemli ciltlerin, cilt bakım ürünü kullanmadan önce doktor kontrolünden geçmesi önerilmektedir.