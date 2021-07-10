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HDP'li Sancar resti çekti: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok

HDP'li Sancar resti çekti: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İP'e rest çekerek Millet İttifakı'na girmeye ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Siyaset / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:19
HDP'li Sancar resti çekti: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok

Karar TV'de yayınlanan Ali Bayramoğlu'nun programına bu hafta HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar konuk oldu. CHP ve İYİ Partili Millet İttifakı'nın görünmez üyesi HDP'li Sancar, programda yaptığı açıklamalarda adeta ittifak üyelerine rest çekti.
"Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok"

Sancar Millet İttifakı'na katılma ihtimallerinin olmadığını belirterek "Seçimi tek seçim olarak gören anlayış yanlış. Parlamento seçiminde mevcut ittifaklardan birine girme arayışımız yok, talebimiz yok, açıkçası ihtiyacımız yok. Bizim Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrımız şudur; Türkiye'de yeni bir dönem başlatacak, eskiyi ufak tefek makyajlarla, düzeltmelerle sürdürmeyecek bir muhalefet bloğunun ortak aday çıkarmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.


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