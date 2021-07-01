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Araç sahipleri dikkat! Bayramda bunu yapmazsanız ceza kapıda

1 Temmuz normalleşme tarihi olarak belirlendi. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte şehirlerarası kısıtlamasının da kaldırılmasıyla, Kurban Bayramı'nda seyahat edecek araç sahipleri için dikkat çekici bir uyarı geldi. Yetkililer sürücülerin ceza yemelerinin önüne geçilmesi için HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Ekonomi / 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:53
Araç sahipleri dikkat! Bayramda bunu yapmazsanız ceza kapıda

Özel araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların, yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, bugün itibarıyla şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla özel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşların HGS bakiyelerini kontrol etmeleri, yaşayabilecekleri muhtemel sıkıntıları önleme bakımından gerekli görülüyor.

Özel araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlar, bu kontrol sayesinde, yetersiz bakiyeyle yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçebilecek.

PTT müşterileri, internet üzerinden sadece 'https://hgs.pttavm.com', e-Devlet uygulamasıyla da 'https://turkiye.gov.tr' adresinden bakiye yükleme yapabiliyor. HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşların itibar etmemeleri ve sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

HGS İSMİNİ VE LOGOSUNU KULLANAN TAKLİT SİTELERE DİKKAT


Yetkililer, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan HGS'ye ilişkin bazı dolandırıcılık iddialarının gündeme geldiğini, HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan taklit site, mobil uygulama gibi sistemlerle vatandaşların mağdur edilebildiğini bildirdi.

PTT'nin HGS resmi internet sitesi olan 'http://hgsmusteri.ptt.gov.tr' ve e-Devlet uygulaması aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye yükleme işlemi de 'https://hgs.pttavm.com' ve e-Devlet uygulaması aracılığıyla yapılıyor. Söz konusu site dışında herhangi bir internet adresindeki siteye itibar edilmemesi gerekiyor.

HGS İLE ZAMANDAN TASARRUF


Trafik sorununa çözüm sunan HGS, PTT AŞ'nin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon altyapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar, tüm kredi kartlarıyla PTT iş yerlerinden otomatik talimat verebilirken, PTTMatikler ve internet üzerinden PttAVM.com adresi aracılığıyla 7/24 online bakiye yükleyebiliyor.

HGS ile köprüler, şehirler arası otoyollar, feribot işletmeciliği ve yap-işlet-devret otoyolları gişelerinden duraksamadan geçmek, zamandan tasarruf mümkün oluyor.

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