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EDHO Doğan Baba Öldü mü? Ali Sürmeli Diziden Ayrılıyor mu? Ali Sürmeli Kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hümdar Olmaz’dan şok ayrılık! Dün akşam yayınlanan yeni bölümde diziye veda eden isim seyirciyi şaşırttı! EDHO Doğan baba öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi? Ali Sürmeli kimdir?

Dizi / 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
EDHO Doğan Baba Öldü mü? Ali Sürmeli Diziden Ayrılıyor mu? Ali Sürmeli Kimdir?

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam 198. Bölümü ekranlara geldi. 5 sezondur ekranlardaki yerini koruyan dizide dün akşam şok ayrılık yaşandı! Seyirciyi üzen ayrılık haberinin ardından yaşananlar ise dizinin yeni bölümünde damgasını vurdu. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından EDHO ne zaman final yapacak? Sorusunun sorulması üzerine yapımdan haber geldi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Final mi Olacak?


Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 5 sezondur ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dün akşam 198. Bölümüyle ekrana gelen dizide Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? sorusu gündeme geldi. Dizide yaşanan şok ayrılık sonrasında çıkan haberlere yapımdan cevap gecikmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmazın yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı belirtildi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2025 senesine kadar sürmesi hedefleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hangi Gün?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Saat Kaçta?


ATV ekranlarında 5 sezondur zirvedeki yerini koruyan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı saat 20.00'da seyircisiyle buluşuyor.

Doğan Baba Öldü mü?

Doğan Baba Öldü mü?


Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba karakteri yayınlanan son bölüme damgasını vurdu! Kimsesizlerin babası olarak görülen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba karakteri dün akşam yayınlanan 198. Bölümde diziye veda etti.

Doğan Baba'nın vurulma sahnesinin ardından seyirci Doğan Baba öldü mü? Sorusunu gündeme getirdi. Yapımdan gelen bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba karakteri vurularak diziden ayrıldı.

EDHO Sezon Finali 2021 Ne Zaman?


Dizilerin bir bir sezon finaline girmesinin ardından EDHO sezon final 2021 ne zaman? Sorusu gündeme geldi. EDHO sezon finali 2021 hakkında yapımdan henüz kesin bir tarih açıklama yapılmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hangi Gün?


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Final mi Olacak?

Ali Sürmeli Kimdir?


Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin EDHO'dan ayrılmasının üzerine Ali Sürmeli kimdir? Sorusunu merak edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ekranların vazgeçilmez ismi Ali Sürmeli hakkında pek çok bilgi var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan sanatçı aynı zamanda Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev almıştır. Başrol olarak ilk kez 1995 Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filminde yer alan Ali Sürmeli sonrasında oynadığı pek çok dizi ve filmle ekranların vazgeçilmez ismi olmuştur.

Ali Sürmeli Kaç Yaşında?


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli hakkında pek çok soru merak ediliyor. Ali Sürmeli kaç yaşında sorusunun cevabını merak edenler için Ali Sürmeli 62 yaşındadır.

Ali Sürmeli Nereli?


Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir. Ali Sürmeli kimdir? Sorusunu soranlar için Bingöl'lü olduğunu belirtmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan ünlü oyuncu Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hangi Gün?

Ali Sürmeli Oynadığı Diziler


Ali Sürmeli oynadığı diziler ile pek çok kişinin tanıdığı bir oyuncu haline gelmeyi başarmıştır. Uzun süredir ekranların vazgeçilmez ismi olan Ali Sürmeli'nin Oynadığı diziler;

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan

Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019) Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006) Adalı

Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali mi? EDHO bitecek mi? Doğan Baba öldü mü? Hepsi ve daha fazlası yapımın resmi açıklamalarının ardından belli olacak.

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