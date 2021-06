EDHO Doğan Baba Öldü mü? Ali Sürmeli Diziden Ayrılıyor mu? Ali Sürmeli Kimdir?

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam 198. Bölümü ekranlara geldi. 5 sezondur ekranlardaki yerini koruyan dizide dün akşam şok ayrılık yaşandı! Seyirciyi üzen ayrılık haberinin ardından yaşananlar ise dizinin yeni bölümünde damgasını vurdu. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından EDHO ne zaman final yapacak? Sorusunun sorulması üzerine yapımdan haber geldi!





Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 5 sezondur ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dün akşam 198. Bölümüyle ekrana gelen dizidesorusu gündeme geldi. Dizide yaşanan şok ayrılık sonrasında çıkan haberlere yapımdan cevap gecikmedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmazın yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağı belirtildi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2025 senesine kadar sürmesi hedefleniyor.ATV ekranlarında 5 sezondur zirvedeki yerini koruyan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı saat 20.00'da seyircisiyle buluşuyor.Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba karakteri yayınlanan son bölüme damgasını vurdu! Kimsesizlerin babası olarak görülenkarakteri dün akşam yayınlanan 198. Bölümde diziye veda etti.Doğan Baba'nın vurulma sahnesinin ardından seyirciSorusunu gündeme getirdi. Yapımdan gelen bilgilere görekarakteri vurularak diziden ayrıldı.Dizilerin bir bir sezon finaline girmesinin ardındanSorusu gündeme geldi.hakkında yapımdan henüz kesin bir tarih açıklama yapılmadı.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin EDHO'dan ayrılmasının üzerine Ali Sürmeli kimdir? Sorusunu merak edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ekranların vazgeçilmez ismi Ali Sürmeli hakkında pek çok bilgi var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan sanatçı aynı zamanda Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev almıştır. Başrol olarak ilk kez 1995 Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filminde yer alan Ali Sürmeli sonrasında oynadığı pek çok dizi ve filmle ekranların vazgeçilmez ismi olmuştur.karakterini canlandıran Ali Sürmeli hakkında pek çok soru merak ediliyor.sorusunun cevabını merak edenler için Ali Sürmeli 62 yaşındadır. Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelmiştir.Sorusunu soranlar için Bingöl'lü olduğunu belirtmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan ünlü oyuncu Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.ile pek çok kişinin tanıdığı bir oyuncu haline gelmeyi başarmıştır. Uzun süredir ekranların vazgeçilmez ismi olanEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz DoğanÇukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)Çarpışma (2019) Zarif/CansızBeyaz Karanfil (2014) Burhan KorkmazKurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref ZazaoğluBaba Ocağı (2008-2009) Seyfi EfeKuzey Rüzgarı (2007) ArızaSenin Uğruna (2007)Aşka Sürgün (2006) AdalıYağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri KaruzoKin ve Gül (2005)Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)Büyük Buluşma (2004)Kasabanın İncisi (2003)Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan SüleymanDeli Yürek (1999-2001) Turgay AtacanKurtuluş (1996)Hepsi ve daha fazlası yapımın resmi açıklamalarının ardından belli olacak.