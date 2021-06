Dünya şokta! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor. Virüs on milyonlarca insana bulaşırken 4 milyona yakın kişinin de hayatına mal oldu.



Virüsü yenmek için dünya genelinde yüzlerce araştırma yapılıyor. Kovid-19'a karşı pek çok aşı geliştirildi ve aşılama sayesinde dünya ilk defa tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı görüyor.



Ancak görünen o ki virüs bizi şaşırtmaya devam ediyor. Zira koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir bilgi ediniyoruz. Virüs ile ilgili yeni keşif bu sefer salgın ile mücadele eden doktorlardan geldi. Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.



Ülkede görev yapan doktorlar virüsün yeni semptomlarını belirlediklerini duyurdu. Ülke ilkbaharda B1617.2 veya 'Delta' olarak bilinen yeni varyant tarafından kuşatıldı. Varyant yüzünden sağlık sistemi çökme noktasına gelirken kimi zaman hayati öneme sahip oksijen bile bulunamadı.



Bilim insanları 'Delta'nın bugüne kadar keşfedilen en bulaşıcı varyant olduğunun altını çizerken Hindistan'da görev yapan doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının dışında yeni belirtiler keşfetti.



Bloomberg'de yer alan habere göre, doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının yanı sıra sağırlık veya kan pıhtılarının neden olduğu kangren ile gelen hastalarda bir artış gördüklerini söylüyor. Doktorlar kangren, işitme kaybı ve şiddetli mide rahatsızlıklarının ilk kez Hindistan'da tanımlanan Kovid-19 varyantından kaynaklanabileceğini düşünüyor.



Öte yandan viral enfeksiyonlar, yetişkin sağırlığının yaygın bir nedeni olarak uzun yıllardır kabul görüyor. Bilim insanları bunun kimi durumlarda geçici kimi durumlarda ise kalıcı olduğunun altını çiziyor.



Sağlık görevlileri, yeni varyantın yeni semptomlara neden olduğuna dair henüz yeterli kanıt olmadığını söyledi. Uzmanlar bu alnada daha fazla veri topladıktan sonra bu şüphenin netlik kazanabileceğinin altını çizdi.



Chennai'deki Apollo Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Abdul Ghafur, yeni varyantlar ortaya çıktıkça virüsün daha 'öngörülemez' hale geldiğini söyledi ve pandeminin ilk dalgasına kıyasla şimdi daha fazla ishalli hasta gördüğünü de sözlerine ekledi.



İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre ise, ülkede Kovid-19 hastalarını tedavi eden önde gelen altı doktor, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı gibi ortak belirtiler fark etti.



Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 28 milyon 996 bin 473'e, can kaybı sayısı 351 bin 309'a çıkarken yeni semptomların yüzlerce kişide görüldüğü belirtiliyor. Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.



Ancak koronavirüsn pençesindeki Hindistan'ın mücadele ettiği tek şey 'Delta' varyantı değil. Ülkedeki 'Kara Mantar Salgını'nında tehlike her geçen gün büyüyor!



Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı 'mukormikoz' vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu.



Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor. Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.



İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP



Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.



Manchester Üniversitesi'nden Dr David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi. 'Kara mantar' salgını çevre ülkelere de yayılmış durumda. Pakistan son haftalarda beş mukormikoz vakası bildirdi ve 12 Mayıs itibariyle dördü öldü.



Brezilya şu ana kadar 29 vaka bildirdi, ancak bunların kaçının Covid veya diyabet hastası olduğu henüz belli değil. Rusya da son zamanlarda bu vakalara rastlayan ülkeler arasında. Bangladeş'te ise doktorlar, onaylanmış bir mukormikoz vakasını tedavisine devam ediyor.



KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.



HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?



Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor. Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor. Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor.



Kovid-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.



DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS



Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 138,83 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Şeyseller oldu. Şeyseller ile birlikte 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.



Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 134,95, San Marino'da 126,59, Malta'da 125,43, İsrail'de 122,49, Bahreyn'de 108,05, Moğolistan'da 104,83, Şili'de 101,84 ve İngiltere'de 100,73 oldu.



TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 378 bin 71 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.



Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,05 oldu. 18 milyon 50 bin 988 kişiye ilk doz, 13 milyon 277 bin 83 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.



Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.



Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 435 bini aştı, 3 milyon 753 binden fazla kişi hayatını kaybetti.