Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: Projedeki şirketlere bir kuruş ödemeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını söyledi. Akşener, "Kanal İstanbul yapımı için anlaşılan şirketlere 1 kuruş ödemeyeceğiz, sonra çok demedi demeyin" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kanal İstanbul Projesi'ne değinen Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi projeyi durduracağını söyledi.
"1 kuruş ödemeyeceğiz"
Akşener, "Kanal İstanbul yapımı için anlaşılan şirketlere 1 kuruş ödemeyeceğiz, sonra çok demedi demeyin" ifadelerini kullandı.