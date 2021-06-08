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Gazeteci Çağdaş Ulus CHP'li belediyelerin para trafiğini ifşa edince KRT TV tarafından kovuldu!

CHP’nin yayın organı KRT TV; CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin gazetecilere düzenli ödeme yaptığına dair paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Çağdaş Ulus’u işten çıkardı. Ulus, "Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY’si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi." ifadelerini kullandı.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 09:37
Gazeteci Çağdaş Ulus CHP'li belediyelerin para trafiğini ifşa edince KRT TV tarafından kovuldu!

CHP’nin yayın organı KRT TV; CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin gazetecilere düzenli ödeme yaptığına dair paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Çağdaş Ulus’u işten çıkardı. Ulus, "Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY’si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi." ifadelerini kullandı.
CHP'nin yayın organı KRT TV'nin; CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Baki Özışık'a düzenli ödeme yaptığına dair paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Çağdaş Ulus'u işten çıkardığı ortaya çıktı.

ULUS: "KRT TV YÖNETİMİ TARAFINDAN HUKUKSUZCA İŞ AKDİM FESHEDİLDİ"

Çağdaş Ulus; KRT TV yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Ulus; 22 Mayıs'ta CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını, Maltepe Belediyesi'nin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Ulus; "CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası KRT TV yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi" ifadelerini kullandı.

ULUS: "KANALIN GENEL YAYIN YÖNETMENİ FİKRET BULUT TARAFINDAN ÖNCE TWEETLERİMİ SİLMEM ARDINDAN DA İSTİFA ETMEM İSTENDİ"

Çağdaş Ulus, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki yaklaşık 17 aydır KRT TV'de birçok özel habere imza attım. Bu haberler açık kaynaklarda hala mevcuttur. Bu haberlerden en bilineni de 'İBB'nin kayıp atları' haberimdir. Bu haber nedeniyle de KRT Genel Müdürü Adnan Bulut ve kanalın patronu Ali Fırat Atabaş tarafından takdir edildim. (…)

"Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cumartesi günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Peki neydi o tweetler? Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs'ta CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını Maltepe Belediyesinin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarımdı."
"Pazartesi mesai saatinde işte bu tweetlerim nedeniyle kanalın GYY'si Fikret Bulut tarafından önce tweetlerimi silmem ardından da istifa etmem istendi. Ben bu talebi kabul etmedim ama düzenli olarak istifa etmem için baskıyla karşılaştım. 28 Mayıs Cuma gününe kadar da kanala düzenli giderek mesai yaptım. 29 Mayıs Cumartesi günü de haftalık iznimi kullandım. 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim gerekçesiyle iş akdim feshedildi."

"Benim işten atılmam kurumun benden talep ettiği savunma metninde açıkça yazmaktadır ama işi çirkinleştirerek beni bu şekilde işten çıkarmayı uygun gördüler."

"Ben sadece gazetecilik yaptım. Bu nedenle de bana yaşatılanların hukuksuzluk olduğunu bildiğim için konuyu yargıya taşımaya karar verdi. Yapılanları kamuoyunun bilgisine sunarım."

ULUS: "HER AY BAKI ÖZIŞIK'A NEDEN ÖDEME YAPTINIZ?"

Çağdaş Ulus, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şöyle paylaşımda bulunmuştu:

"Halkın parasını Özışık kardeşlere yediren Maltepe Belediyesi'ndeki olaylara virgül koyup bir baska CHP'li belediyeye geçelim. Karşımızda Ataşehir Belediyesi yönetimi. Soralım, her ay Baki Özışık'a neden ödeme yaptınız? 'Baki Özışık kim?' diye soranlar icin kendisi Süleyman ve Hadi Özışık'ın yerel yonetimlerden sorumlu kardeşidir.

"Açıklamayı Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den bekliyoruz. Yoksa ben zaten açıklayacağım. O zaman açıklayalım. Özışık kardeşler'e ait yerel medya isimli gazete için Ataşehir Belediyesi Özışık kardeşlere reklam ödemeleri yapmıştır. Kardeş Baki Özışık'a da ayrıca her ay belli bir ödeme bunlar harici yapılmıştır. Ayrıca yerel medya isimli yerel gazeteye CHP'li başka belediyeler de reklam adı altında ödemeler yapmıştır. Bu gazetede Süleyman Özışık'ındır"

Battal İlgezdi

 
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