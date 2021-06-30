Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak? Paulo Fonseca Kimdir? Fenerbahçe'den Teknik Direktör Açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün aldığı karar sosyal medyanın gündemine oturdu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak haberinin yayılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak heyecanı başladı. Fenerbahçe ile kurduğu ilişkiyle adını duyuran Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?Fenerbahçe
Spor Kulübü'nün teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaştığı konuşuluyor! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran teknik direktör haberi Fenerbahçe
taraftarlarının heyecanlanmasını sağladı. Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak
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Başkanı Ali Koç'un anlaşma yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak
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taraftarının heyecanla beklediği teknik direktör açıklaması henüz resmiyet kazanmadı. Ali Koç ve Fenerbahçe
Spor Kulübü'nün yapacağı resmi açıklama sonrasında yeni teknik direktörün kim olacağı konusu netlik kazanacak.
Paulo Fonseca Kimdir? Paulo Fonseca HayatıFenerbahçe
Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Paulo Fonseca kimdir?
Paulo Fonseca, Porekizli teknik direktör ve eski futbolcu olarak bilinmektedir. 5 Mart 1973 yılında dünyaya gelen Paulo Fonseca Mozambik'te doğmuştur. Asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Paulo Fonseca, 14 yıl profesyonel futbol hayatının ardından teknik direktörlük gerçekleştirdi. Memleketi olan FC Barreirense ile üçüncü ligde başlayan futbolcu 1995-96 sezonunda Leça FC ile Primeira Liga'ya transfer oldu.
Paulo Fonseca Kaç Yaşında?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Paulo Fonseca kaç yaşında?
Paulo Fonseca 48 yaşındadır.
Paulo Fonseca Nereli?
Ünlü teknik direktör Paulo Fonseca Portekizlidir.
Paulo Fonseca Çalıştırdığı Takımlar
Eski futbolcu ve başarılı teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı takımlar
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Futbola FC Barreirense takımında başlangıç gerçekleştiren ve ardından Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam eden Paulo Fonseca, teknik direktörlüğe ise CF Estrela Amadora U19 takımı ile 2005 yılında başlamıştır..SU 1 Dezembro, Odivelas FC, CD Pinhalnovense, Desportivo Aves, FC Paços de Ferreira, FC Porto, FC Paços de Ferreira, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve son olarak Roma takımlarına teknik direktörlük gerçekleştirmiştir.
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Spor Kulübü'nün yapacağı açıklamalar doğrultusunda resmiyet kazanacak.