USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak? Paulo Fonseca Kimdir? Fenerbahçe'den Teknik Direktör Açıklaması!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak haberinin yayılmasının ardından Fenerbahçe taraftarı harekete geçti. Binlerce Fenerbahçe taraflarını heyecanlandıran teknik direktör haberi sosyal medyanın gündemi haline geldi! Saniyeler içerisinde adından söz ettiren Paulo Fonseca, Paulo Fonseca kimdir sorularına maruz kaldı. Peki gündemi sarsan bu haber doğru mu? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe Paulo Fonseca ile anlaştı mı? Paulo Fonseca kaç yaşındadır?

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:22
Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak? Paulo Fonseca Kimdir? Fenerbahçe'den Teknik Direktör Açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün aldığı karar sosyal medyanın gündemine oturdu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak haberinin yayılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak heyecanı başladı. Fenerbahçe ile kurduğu ilişkiyle adını duyuran Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak? Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktörlük için Paulo Fonseca ile anlaştığı konuşuluyor! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran teknik direktör haberi Fenerbahçe taraftarlarının heyecanlanmasını sağladı. Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak haberinin yayılması beraberinde teknik direktörlük konusunu gündeme getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un anlaşma yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak mı? Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği teknik direktör açıklaması henüz resmiyet kazanmadı. Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapacağı resmi açıklama sonrasında yeni teknik direktörün kim olacağı konusu netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak? Paulo Fonseca Kimdir?

Paulo Fonseca Kimdir? Paulo Fonseca Hayatı


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca, Porekizli teknik direktör ve eski futbolcu olarak bilinmektedir. 5 Mart 1973 yılında dünyaya gelen Paulo Fonseca Mozambik'te doğmuştur. Asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Paulo Fonseca, 14 yıl profesyonel futbol hayatının ardından teknik direktörlük gerçekleştirdi. Memleketi olan FC Barreirense ile üçüncü ligde başlayan futbolcu 1995-96 sezonunda Leça FC ile Primeira Liga'ya transfer oldu.

Paulo Fonseca Kaç Yaşında?


Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Paulo Fonseca kaç yaşında? Paulo Fonseca 48 yaşındadır.

Paulo Fonseca Nereli?


Ünlü teknik direktör Paulo Fonseca Portekizlidir.

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak?


Paulo Fonseca Çalıştırdığı Takımlar


Eski futbolcu ve başarılı teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı takımlar;

Futbola FC Barreirense takımında başlangıç gerçekleştiren ve ardından Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam eden Paulo Fonseca, teknik direktörlüğe ise CF Estrela Amadora U19 takımı ile 2005 yılında başlamıştır..SU 1 Dezembro, Odivelas FC, CD Pinhalnovense, Desportivo Aves, FC Paços de Ferreira, FC Porto, FC Paços de Ferreira, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve son olarak Roma takımlarına teknik direktörlük gerçekleştirmiştir.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? ve Paulo Fonseca Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü olacak? Soruları ve daha fazlası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapacağı açıklamalar doğrultusunda resmiyet kazanacak.

Paulo Fonseca Kimdir?Paulo Fonseca Kaç Yaşında?FenerbahçePaulo Fonseca Nereli?Paulo Foncesa Çalıştırdığı Takımlar

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı