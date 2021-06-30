Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Kim Olacak? Paulo Fonseca Kimdir? Fenerbahçe'den Teknik Direktör Açıklaması!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak haberinin yayılmasının ardından Fenerbahçe taraftarı harekete geçti. Binlerce Fenerbahçe taraflarını heyecanlandıran teknik direktör haberi sosyal medyanın gündemi haline geldi! Saniyeler içerisinde adından söz ettiren Paulo Fonseca, Paulo Fonseca kimdir sorularına maruz kaldı. Peki gündemi sarsan bu haber doğru mu? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Paulo Fonseca kimdir? Fenerbahçe Paulo Fonseca ile anlaştı mı? Paulo Fonseca kaç yaşındadır?