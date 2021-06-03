USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Karayılan'dan Pençe itirafı: Karşımızda 'Nereye gidersem orayı alırım' diyen bir devlet var

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı terör örgütünün çaresizliğini gözler önüne serdi. Teröristbaşı Murat Karayılan, Kandil'e açılan kapı olarak bilenen Hakurk Vadisinin TSK'nın kontrolüne geçtiğini ve bu bölgeye birçok askeri üs bölgelerinin kurulduğunu itiraf etti. Karayılan Şemdinli'den Avaşin'e kadar askeri yollar yapıldığını ve bu yolların bitmesi halinde TSK'nın sınır ötesine günübirlik operasyonlar yapacağını ifade etti.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 12:12
Karayılan'dan Pençe itirafı: Karşımızda 'Nereye gidersem orayı alırım' diyen bir devlet var

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe harekâtlarında öldürülen terörist sayısı 41. gününde 153'e ulaşırken, terörist elebaşlarından Murat Karayılan, Mehmetçiğin yürüttüğü harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Metina, Zap ve Avaşin'e yönelik kara harekâtlarının bir konseptin devamı olduğunu, son harekâttan önce yürütülen Pençe-3 harekâtında da Hakurk Vadisinin TSK'nın kontrolüne geçtiğini, bu bölgeye kalıcı askeri üs bölgeleri kurulduğunu anlattı.

Karayılan, "Yine Haftanin Vadisinde de birçok bölgeyi ele geçirip askeri üs bölgeleri kurup yerleştiler. Adım adım ilerliyorlar. Ancak en kapsamlısı son harekâtlar oldu. Savaş ve keşif uçakları, helikopterler, obüsler, tanklar ve toplarla her türlü yeni nesil teknolojiyi ileri seviyede kullanıyorlar.

Askeri taktik ve planlarını bazen yanıltıcı yöntemlerle kullanıyorlar. Çağın bütün tekniğini en üst düzeyde kullanıyorlar. Buna bağlı olarak, "Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var karşımızda. Çok kapalı ve taktiksel bir harekat yürütüyorlar.

Zendura, Mervanos ve Avaşin'in de birçok noktasına yerleştiler. Buna karşı artık toplu gruplarla mücadele yerine 2'şer ve 3'er kişilik tim savaşı yürütmek zorunda kalıyoruz

Yeraltı tünelleriyle mücadele etmek istedik, ancak bu tünellere de havadan karadan harekâtlar yapıldı. Yani sonuç alana kadar bölgeyi terk etmiyorlar" dedi.

TSK NEREYE GİDİYORSA ORADA KALIYOR

Terör örgütünün eksiklikler yaşadığını ve birçok noktada çaresiz kaldığını anlatan Karayılan şu itiraflarda bulundu: "Gerçekten ciddi anlamda birçok eksikliğimiz vardır. Bu eksikliklerimizden özeleştirimizi veriyoruz. Şu an en büyük gerçeklik budur.

Türk ordusu nereye operasyon yapıyorsa, hiç çıkmayacak şekilde oraya yerleşiyor. Yollar yapıyor, askeri üsler kuruyor. Şu anda da Şemdinli'den başlayarak Irak sınırları içindeki Avaşin-Basyan içinde yer alan Mamreşo Kamp bölgesine karayolu inşa ediyorlar.

Mamreşo bizim en önemli barınma merkezlerimizden biriydi. Bu yolu aktif hale getirdiklerinde artık Şemdinli'den yarım saat içinde buraya anlık kara harekâtı yapabilecekler.

Irak merkezi hükümeti neden sessiz kalıyor bu duruma bilmiyoruz. Afrin'e de harekât yaptılar ve bir daha çıkmadılar. Oradaki bütün köyleri, yerleşim yerlerini ele geçirip Özerk kantonu yok saydılar. Dört önemli kadromuz MİT'in yerel istihbaratıyla havadan vuruldu."

Murat Karayılan

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement