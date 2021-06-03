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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Sezon Finalinde Neler Olacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek. Heyecanın dorukta olduğu dizide olayların ardı kesilmiyor! Kıbrıs’ın tarihinin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finalinde yaşanan olaylar seyirciyi şaşırtacak. Kemal, Müfettiş’in Bereli olduğunu öğrenecek mi? Samson, Enosis’i gerçekleştirebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam yaşanacak bölümde…

Dizi / 3 Haziran 2021 Perşembe 15:52
Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Sezon Finalinde Neler Olacak?

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Gülper Özdemir gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs yayına girdiği ilk günden itibaren seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizi 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak 9. Bölümü ile bu akşam sezon finali yapacak. Seyircinin merakla beklediği Bir Zamanlar Kıbrıs Sezon finalinde neler olacak? sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! İnci, Samson’u bağlayarak kaçmayı başardı. Bir araya gelmeyi başaran İnci ve Kemal kavuşmanın ardından EOKA çevirmesine yakalandı. Bir Zamanlar Kıbrıs 8. Bölüm sonunda yaşanan gerilim dolu finalin ardından seyircinin gözü sezon finaline çevrildi. Seyircinin haftalardır beklediği büyük kaçış hüsranla sonlanırken sezon finalinde yaşanacaklar Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicisini ekrana kilitleyecek!

Bir Zamanlar Kıbrıs Final mi Yapıyor?

Dizilerin bir bir final yapmasının ardından seyircinin gözü Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine çevrildi. Yeni yayın döneminde yer alıp almayacağı merak eden diziden karar çıktı! Bir Zamanlar Kıbrıs final mi? Sorusunun sorulması üzerine ekipten sezon finali duyurusu geldi. 3 Haziran 2021 tarihinde sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni yayın döneminde TRT1 ekranlarında olacak!

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Sezon Finalinde Neler Olacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs Saat Kaçta?

Sezon finali tarihinin açıklanması ardından Bir Zamanlar Kıbrıs saat kaçta? Sorusu gündeme geldi. Seyircinin merakla beklediği sezon finali bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs Hangi Gün?

İlk bölümden itibaren TRT1 ekranlarında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi her Perşembe saat 20.00’da yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. Yeni yayın dönemi için Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman olacak sorusuna kanaldan henüz cevap gelmedi.

Bir Zamanlar Kıbrıs Sezon Finali Ne Zaman?

Yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile sezon finali yapıyor! Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran dizi 9. Bölümde sezon finali kararı aldı. Bir Zamanlar Kıbrıs ekibinin sezon finali kararını doğrulaması ardından yeni fragman verildi. Dizinin yeni yayın dönemine eylül-ekim aylarında dönmesi hedefleniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kıbrıs ve Türkiye’nin büyük beğenisini toplayan dizi Kıbrıs ve Türkiye’de çekiliyor. Gerçekçi sahneleri ve çarpıcı konusu nedeniyle Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Merakını üzerine toplayan dizide farklı mekanlar kullanılıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs seti ağırlıklı olarak;
•Lefkoşa
•Gazi Magusa
•Mersin
•İstanbul

Olmak üzere birbirinden farklı bölgelerde yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs Yeni Bölüm

Bir Zamanlar Kıbrıs Neden Sezon Finali Yaptı?

Yayın dönemine geç başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden üzücü haber erken geldi! TRT1 ekranlarında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi erken final kararı aldı. Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni yayın dönemine hazırlanan dizilerin haberleri gelirken Bir Zamanlar Kıbrıs seyircisi kötü haber ile sarsıldı! Yeni yayın döneminde ekranlara dönmesi hedeflenen Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümü bu akşam TRT1 ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs Oyuncularından Diziye Veda!

Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Ahmet Kural gibi başarılı oyunculardan oluşan Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları yeni yayın dönemine kadar diziye veda etti. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine yeni sezon döneminde yeni oyuncuların katılacağı müjdesi verildi.
Rauf Bey’in Ankara görüşmeleri nasıl sonlanacak?, Kemal ve Bereli’nin arasında neler yaşanacak? İnci kurtulacak mı? Merakla beklenen tüm soruların cevabı bu akşam yayınlanan bölümde yer alacak. Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında!

Serkan ÇayoğluAhmet KuralPelin Karahan

 
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