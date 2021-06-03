Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Sezon Finalinde Neler Olacak?

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Gülper Özdemir gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs yayına girdiği ilk günden itibaren seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizi 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak 9. Bölümü ile bu akşam sezon finali yapacak. Seyircinin merakla beklediği Bir Zamanlar Kıbrıs Sezon finalinde neler olacak? sorusu sosyal medyada gündem oldu.



Bir Zamanlar Kıbrıs’ın son bölümünde yaşananlar seyirciyi şaşırttı! İnci, Samson’u bağlayarak kaçmayı başardı. Bir araya gelmeyi başaran İnci ve Kemal kavuşmanın ardından EOKA çevirmesine yakalandı. Bir Zamanlar Kıbrıs 8. Bölüm sonunda yaşanan gerilim dolu finalin ardından seyircinin gözü sezon finaline çevrildi. Seyircinin haftalardır beklediği büyük kaçış hüsranla sonlanırken sezon finalinde yaşanacaklar Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicisini ekrana kilitleyecek!



Bir Zamanlar Kıbrıs Final mi Yapıyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs Saat Kaçta?

Bir Zamanlar Kıbrıs Hangi Gün?

Bir Zamanlar Kıbrıs Sezon Finali Ne Zaman?

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi Nerede Çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs Neden Sezon Finali Yaptı?

Bir Zamanlar Kıbrıs Oyuncularından Diziye Veda!