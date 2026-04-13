Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 20°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 18°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluSAKARYA °C, 17°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 21°CParçalı bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 17°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluADANA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 17°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu