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İngiltere'ye bir kötü haber de Hong Kong'dan!

İngiltere son günlerde Delta varyantının da etkisiyle koronavirüs vakalarında büyük bir yükselişle karşı karşıya. Hal böyle olunca birçok önlem yeniden gündeme geldi. Hong Kong, Kovid-19 önlemleri kapsamında İngiltere’den tüm uçuşları yasaklama kararı aldı.

Dünya / 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:13
İngiltere'ye bir kötü haber de Hong Kong'dan!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla İngiltere’den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

The Strait Times’ın haberine göre, dünyanın birçok ülkesinden seyahat edenlere yönelik tedbirleri gevşeten Hong Kong, "aşırı yüksek riskli" ülke olarak kategorize ettiği İngiltere’den gelecek tüm uçuşları yasaklıyor.

Hükümet yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere’den gelen tüm yolcu uçuşlarının iptal edildiğini bildirildi.

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Kararın, İngiltere’deki son salgın durumu, yayılım gösteren delta varyantı ve İngiltere’den gelen bazı yolcularda L452R varyantının görülmeye başlanması üzerine alındığı belirtildi.

İngiltereye bir kötü haber de Hong Kongdan: Tüm uçuşları yasaklanıyor

Hong Kong yönetimi, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Nepal, Pakistan, Filipinler ve Güney Afrika gibi ülkeleri de "aşırı yüksek riskli" kategorisinde değerlendiriyor.

Hong Kong, Aralık 2020’den Mayıs 2021’e kadar İngiltere'yi "aşırı yüksek riskli" ülke kategorisinde değerlendirmiş ancak salgının hafiflemesi nedeniyle "yüksek riskli" kategorisine düşürmüştü.

HindistanFilipinlerEndonezyaBrezilyaİngiltere

 
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