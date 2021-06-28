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Beklerde Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir? Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?

Bebekleri n büyüme ve gelişme süreçlerini anlamlandırmak kimi zaman oldukça zordur. Bebeklerde diş çıkarma dönemi de bu zor süreçler arasında yer almaktadır. Nedensiz ağlamalar, ateş, tükürük salgısında artış ilk kez bebeği olan annelerin endişelenmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple bebeklerde diş çıkarma belirtileri öğrenilmeli ve diş ağrısına iyi gelecek yöntemler uygulanmalıdır. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? İşte bebeklerde diş çıkarma sırası…

Sağlık / 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:47
Beklerde Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir? Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde diş çıkarma dönemi her bebekte farklı semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bebeklerde diş çıkarma ağrısına ne iyi gelir? Sorusunu soran kişilerin kendi bebeğine göre seçim yapması gerekmektedir. Bebeğin sağlık durumu, yaşı, çevresel ve genetik faktörler diş çıkarma sürecinin değişmesine sebep olmaktadır. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? bebeklerde diş çıkarma tablosu nasıldır? Diş çıkarma ağrısına ne iyi gelir?


Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?


Bebeklerde diş çıkarma süreci oldukça zorlu geçen dönemler arasında yer almaktadır. Bu süreçte dişler, diş etlerinde yol açarak ilerler. Bebeklerin ağzında rahatsızlık hissine sebep olması sebebiyle kaşıntıya ve ağrıya sebep olur. Bu durum bebeğin huysuzlanmasını sağlarken aynı zamanda sebepsiz ağlamaların da en büyük nedenlerinden birisidir. Peki diş çıkarma belirtileri nelerdir?

•Huysuzluk,

•Sık ağlama,

•Elleri ve çevrede bulunan cisimleri ağza götürme,

•Diş kaşıma isteği,

•Yemek yemeyi reddetme,

•Tükürük salgısında artış olması,

•Uyku problemleri,

•Öksürük,

•Ağız kenarında tükürük birikmesinden kaynaklanan tahriş ve kızarıklık,

•Uyku düzeninde bozulma,

•Diş etlerinde ağrı,

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin bilinmesi durumunda diş çıkarma dönemi daha kolay bir şekilde atlatılabilmektedir.

Beklerde Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir? Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu Nasıldır?


Bebeklerde diş çıkarma döneminin yaklaşmasıyla birlikte pek çok ebeveyn bebeklerde diş çıkarma tablosu nasıldır? Sorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların yaptığı açıklamalar doğrultusunda bebeklerde diş çıkarma tablosu oluşturulmuştur. Bu tablonun öğrenilmesi durumunda dönem dönem meydana gelen ağrıların ve nedensiz ağlamaların sebebi bilinebilmektedir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu;

•Ön kesici dişler; 5. ve 8. ayda çıkmaktadır.

•Yan kesici dişle; 9. ve 12. ayda çıkmaktadır.

•Birinci azı (Molar) dişleri; 12. ve 16. ayda çıkmaktadır.

•Köpek (Kanin) dişleri; 16. ve 20. ayda çıkmaktadır.

•İkinci azı (Molar) dişleri; 20. ve 30. aylarda çıkmaktadır.

Bebeklerde diş çıkarma sırası bu şekilde gerçekleşmektedir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?

Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir?


Diş çıkarma döneminin başlamasıyla birlikte bebeklerde ağız içi ağrıları meydana gelir. Bu süreç her bebekte aynı işlemese de genellikle bebeklerde huysuzluk, ağız içi ağrı ve nedensiz ağlamalar görülmektedir. Ebeveynler ise çocuklarının canının acıdığı bu dönemde diş çıkarma ağrısına ne iyi gelir? Sorusunun cevabını aramaktadır. Doktorların belirttiği ve diş çıkarma sürecinde etkili olan diş çıkaran bebeği rahatlatma yolları;

•Soğutulmuş meyve,

•Soğuk el bezi,

•Diş kaşıma aparatı,

•Metal kaşık,

•Diş eti masajı,

•Önlük,

•Anne kucağı,

Diş çıkarma ağrısına iyi gelen yöntemler arasında yer almaktadır. Diş çıkarma döneminde bu yöntemler yardımıyla bebeklerde diş çıkarma ağrısı hafifletilebilmektedir.

Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir?

İlk kez anne olan kişilerin bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? ve bebeklerde diş ağrısına ne iyi gelir? Soruları alanında uzman doktorların yorumları doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Bebeklerde diş çıkarma süreci her ne kadar zor bir süreç olsa da bebeklerde diş çıkarma tablosu takip edilerek sürecin kolaylaşması sağlanabilir.

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