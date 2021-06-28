Beklerde Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir? Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde diş çıkarma dönemi her bebekte farklı semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bebeklerde diş çıkarma ağrısına ne iyi gelir? Sorusunu soran kişilerin kendi bebeğine göre seçim yapması gerekmektedir. Bebeğin sağlık durumu, yaşı, çevresel ve genetik faktörler diş çıkarma sürecinin değişmesine sebep olmaktadır. Peki, bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir? bebeklerde diş çıkarma tablosu nasıldır? Diş çıkarma ağrısına ne iyi gelir?





Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu Nasıldır?



Diş Çıkarma Ağrısına Ne İyi Gelir?



oldukça zorlu geçen dönemler arasında yer almaktadır. Bu süreçte dişler, diş etlerinde yol açarak ilerler. Bebeklerin ağzında rahatsızlık hissine sebep olması sebebiyle kaşıntıya ve ağrıya sebep olur. Bu durum bebeğin huysuzlanmasını sağlarken aynı zamanda sebepsiz ağlamaların da en büyük nedenlerinden birisidir. Peki•Huysuzluk,•Sık ağlama,•Elleri ve çevrede bulunan cisimleri ağza götürme,•Diş kaşıma isteği,•Yemek yemeyi reddetme,•Tükürük salgısında artış olması,•Uyku problemleri,•Öksürük,•Ağız kenarında tükürük birikmesinden kaynaklanan tahriş ve kızarıklık,•Uyku düzeninde bozulma,•Diş etlerinde ağrı,arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin bilinmesi durumunda diş çıkarma dönemi daha kolay bir şekilde atlatılabilmektedir.Bebeklerde diş çıkarma döneminin yaklaşmasıyla birlikte pek çok ebeveynSorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların yaptığı açıklamalar doğrultusundaoluşturulmuştur. Bu tablonun öğrenilmesi durumunda dönem dönem meydana gelen ağrıların ve nedensiz ağlamaların sebebi bilinebilmektedir.•Ön kesici dişler; 5. ve 8. ayda çıkmaktadır.•Yan kesici dişle; 9. ve 12. ayda çıkmaktadır.•Birinci azı (Molar) dişleri; 12. ve 16. ayda çıkmaktadır.•Köpek (Kanin) dişleri; 16. ve 20. ayda çıkmaktadır.•İkinci azı (Molar) dişleri; 20. ve 30. aylarda çıkmaktadır.Bebeklerde diş çıkarma sırası bu şekilde gerçekleşmektedir.Diş çıkarma döneminin başlamasıyla birlikte bebeklerde ağız içi ağrıları meydana gelir. Bu süreç her bebekte aynı işlemese de genellikle bebeklerde huysuzluk, ağız içi ağrı ve nedensiz ağlamalar görülmektedir. Ebeveynler ise çocuklarının canının acıdığı bu dönemde? Sorusunun cevabını aramaktadır. Doktorların belirttiği ve diş çıkarma sürecinde etkili olan•Soğutulmuş meyve,•Soğuk el bezi,•Diş kaşıma aparatı,•Metal kaşık,•Diş eti masajı,•Önlük,•Anne kucağı,arasında yer almaktadır. Diş çıkarma döneminde bu yöntemler yardımıyla bebeklerde diş çıkarma ağrısı hafifletilebilmektedir.İlk kez anne olan kişilerin? veSoruları alanında uzman doktorların yorumları doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmaktadır.her ne kadar zor bir süreç olsa da bebeklerde diş çıkarma tablosu takip edilerek sürecin kolaylaşması sağlanabilir.