Güneş Kremi Neden Kullanılmalıdır? Doğru Güneş Kremi Seçimi

Güneş kremi kullanacak kişilerin güneş kremi seçimine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Cilt sağlığı için oldukça önemli olan güneş kremi ne işe yarar? Güneş kremi faydaları nelerdir? Güneş kremi nasıl seçilir? En iyi güneş kremi hangisi? İşte doğru güneş kremi seçimi hakkında her şey…









Güneş Kremi Faydaları Nelerdir?

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?



Güneş Kremi Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?



Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birliktegündem haline geliyor. İşte pek çok kişinin merakla sorduğuSorusunun cevabı;•Güneş kremleri içeriğinde yer alan maddeler yardımıyla güneş ışınlarının ciltte bıraktığı leke ve yanıkları engeller.•Güneş kremi kullanımı cilde direkt etki edecek olan UBV ışınlarını yansıtır.•Ciltte meydana gelebilecek yaşlanma belirtilerini engelleyen güneş kremleri uzun süre genç bir görünüme sahip olmayı sağlar.•Cildin sağlıklı ve canlı olabilmesi için yaz kış güneş kremi kullanımı oldukça önemlidir.•Güneş kremleri cildin nemlendirilmesini sağlar.•İçeriğinde bulunan bitkisel özler ve balmumu nemin cilde hapsolmasına yardımcı olur.•Güneş kremi kullanarak güneşlenilirse ciltte güneş yanığı ve kızarıklık meydana gelmez. Bronz bir ten elde edilir.•Güneş kremlerinin su ile temasından sonra etkisinin iki-üç saat içerisinde yetersiz kalacağı bazı kremlerde gözlemlenmiştir. Bu sebeple güneş kremi gün içerisinde su ile temas edecekse iki- üç saat aralığında cilde tekrar uygulanmalıdır.Güneş kremini kullanırken son derece dikkatli olmak oldukça önemlidir. SPF değeri olukça önemli olan güneş kremlerini satın alırken veya kullanırken cildinize uygun olup olmadığını araştırmanız gerekmektedir. Pek çok kişi? Sorusunu sormaktadır. Yaz kış kullanılması gereken güneş kremlerinde yüksek SPF değeri her zaman olumlu sonuçlar verememektedir. Güneşin yoğun olmadığı günlerde ve mevsimsel olarak çok sıcak olmayan dönemlerde düşük SPF'ye sahip olan güneş kremlerini tercih etmek faydalı olacaktır.Güneş kremleri içerisinde bulundurduğu yüksek koruma faktörleri cildin güneş ışınları sebebiyle erken yaşlanmasına da engel olmaktadır.hem dış görünüş bakımından hem de sağlık bakımından son derece önemli ürünlerdendir.Güneş kreminin faydalı olması için sizin cilt tipine uygun kremi seçmek gerekmektedir. Uzun saatler boyunca ciltte kalan ve cilt tipine uygun olmayan ciltte alerjilere sebep olmaktadır. Bu nedenleyaparken seçilen kremin cilt tipine uygun olduğundan emin olmak gerekmektedir.yaparken;•Cilt tipi,•Kremin SPF değeri,•Cildin hassasiyeti,•Güneş kremi içeriği•Güneş kreminin ömrü,Göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kuru cilt tipine sahip olan insanların nemlendirici etkisi yüksek güneş kremlerini tercih etmesinin cildine oldukça faydası olacaktır.Güneş ışınlarının perdelerden ve araba camlarından da etki edebildiğinizi hesaba katarak iç ortamlarda SPF özelliği az olan güneş kremlerini tercih etmek oldukça önemlidir.arasında yaş, cilt tipi ve ortam koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum güneş kreminin cilde yapacağı etkinin artmasını sağlayacaktır. Bebek ve çocuklar içinse daha hassas güneş kremleri üretilmektedir. Bu konuda gerçekleştireceğiniz detaylı bir araştırma ile bebek ve çocuklara uygun güneş kremlerine ulaşabilirsiniz.? Ve daha fazlasına yer verilmektedir. Sizler deile rahat bir yaz geçirebilirsiniz.