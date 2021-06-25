2021 YKS Taban Puanları Açıklandı mı? YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

2021 YKS sınavına saatler kala heyecan başladı! Öğrencilerin merakla beklediği 2021 YKS sınavı bu yıl pandemi koşulları çerçevesine gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2021 YKS taban puanları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT soru kitapçığı…









YKS 4 Yıllık ve 2 Yıllık Taban Puanları Nasıl?

2021 YKS Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?



YKS Baraj Puanı Kaç?

YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? TYT Puan Hesaplama



YKS sınavına sayılı saatler kala üniversite adaylarında heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav sorularının açıklanmasının ardından adaylararaştırması gerçekleştiriyor. ÖSYM’den ise bu konu hakkına henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.YKS taban puanlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrencilerdenSorusu geldi.her yıl gerçekleştirilen YKS sınavının ardından açıklanıyor. Üniversite adayları üniversite tercihlerini her yıl bir önceki yılın YKS taban puanlarına göre yapıyor.araştıran kişilerÖSYM’nin web sitesi üzerinden ulaşabilmektedir.YKS sınavına saatler kala adaylardanSorusu gündem oldu. Pek çok öğrencinin merak konusu olan YKS baraj puanına ÖSYM’den açıklama gecikmedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2021 YKS baraj puanı 150 olacak açıklaması yapıldı. 150 puan üstü alan adaylar herhangi bir üniversite tercih etme hakkına sahip olacak. 150 puanının altında kalan adaylara ise tercih hakkı tanınmayacak.YKS sınav sorularının yayınlanması beraberindeVe TYT puan hesaplama tartışmasını başlattı.Sorusunu soran öğrenciler internet üzerindenaracılığıyla puanlarını hesaplayabilirler.vearaştırması yapan kişiler internet üzerinden puanlarını hesaplayabilecek.Sorusu ve daha fazlası üniversite sınavının ardından ÖSYM’nin yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.