Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük ayrılık

Atv'nin henüz sezonun son bölümü yayınlanmayan ve hem güçlü konusu hem de değişen oyuncu kadrosu ile sıklıkla gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili seyircisini üzecek bir iddia ortaya atıldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin başrol oyuncularından birisi olan Murat Ünalmış diziye veda edecek.



Dizinin ilk bölümünden bu yana rol alan ünlü aktörün diziye nasıl bir sahne ile veda edeceği ise henüz bilinmiyor.



MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?



23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ünalmış, ortaokul yıllarından İstanbul'a yerleşti.



Lise yıllarında sporla ilgilenen oyuncu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamaya başladı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Yer Gök Aşk dizisiyle geniş bir şöhret elde etmiştir. Bu dizideki rol arkadaşı Birce Akalay ile 1.5 yıl süren bir evliliği olmuştur.



