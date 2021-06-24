Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük ayrılık

Atv'nin 100. bölümünü geride bırakan ve kadrosunda Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova hakkında seyirciyi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizide Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın projeden ayrılacağı iddia edildi. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında ortaya atılan iddianın detayları...
Atv'nin henüz sezonun son bölümü yayınlanmayan ve hem güçlü konusu hem de değişen oyuncu kadrosu ile sıklıkla gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili seyircisini üzecek bir iddia ortaya atıldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin başrol oyuncularından birisi olan Murat Ünalmış diziye veda edecek.
Dizinin ilk bölümünden bu yana rol alan ünlü aktörün diziye nasıl bir sahne ile veda edeceği ise henüz bilinmiyor.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ünalmış, ortaokul yıllarından İstanbul'a yerleşti.
Lise yıllarında sporla ilgilenen oyuncu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamaya başladı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Yer Gök Aşk dizisiyle geniş bir şöhret elde etmiştir. Bu dizideki rol arkadaşı Birce Akalay ile 1.5 yıl süren bir evliliği olmuştur.