ABD’de ilginç ittifak! FETÖ'cüler de devrede! “Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi”

ABD'nin başkenti Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kuruluş bildirgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizi hedef almasın dikkat çekiyor. Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor.

Derneğin kurucularından ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton, 'Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi' ifadelerini kullandı. Derneğin kurucularından ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush da; ülkemizi hedef aldı ve 'Türkiye'de hürriyet kaybolmaktadır. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı' iddiasında bulundu.



BOLTON: 'TÜRKİYE'DE ALARMA GEÇMENİN VAKTİ GELDİ'



Derneğin kurucularından ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından ülkemizi hedef alan paylaşımda bulundu. Bolton, 'Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum' iddiasında bulundu.







BUSH'UN 'TÜRKİYE'DE HÜRRİYET KAYBOLMAKTADIR' İDDİASI



ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush da; ülkemizi hedef aldı ve 'Demokratik Türkiye güvenliğimiz için esastır, ancak Türkiye'de hürriyet kaybolmaktadır. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. 'Türk Demokrasi Projesi'ni lütfen takip edin' iddiasında bulundu.







ERDOĞAN'I HEDEF ALAN O AÇIKLAMA



Türk Demokrasi Projesi tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür' iddiasında bulundu.

Açıklamada; şöyle denildi: 'Geçen yüzyılın büyük bir bölümünde Türkiye, liberal idealler ve kültürel özgürlük alanında güvenilir bir müttefik ve modeldi. Ancak son yıllarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki konumunu ve özgür ve liberal demokrasi statüsünü çarpıcı biçimde değiştirdi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si bölgesel komşularını tehdit etti, aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için adam ve malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı ve yayıldı. Türkiye'nin tüm kurumlarında yolsuzluk. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisi, Erdoğan'ın politikalarının bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik gerileme yaşadı. Hukukun üstünlüğü bozulurken ve yolsuzluk yaygınlaşırken, Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor. 2020'de Freedom House, Türkiye'yi resmen 'özgür değil' ilan etti'







'TDP, uluslararası toplumu, Erdoğan'ın bölgedeki ve ötesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, sistemik yolsuzluğu, aşırılıkçılığa desteği ve demokrasi ve insan haklarına saygısızlığı hakkında bilgilendirmeye kendini adamıştır. Halkı bu tehditler hakkında bilgilendirmek için, düşünce liderliği ve uzmanlık için bir platform sağlarken kapsamlı bir araştırma veritabanı oluşturacağız.'



'Uzman araştırmalarımızı ve savunuculuğumuzu kamuoyuna sunan geleneksel ve sosyal medya aracılığıyla, Türkiye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı çıkan, gerçek demokratik reformları destekleyen ve Türkiye içindeki yolsuzluk ve baskı güçlerini hesaba katan bir politika bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.'







'Misyonumuz, Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmeye ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyona yanıt vermeye kararlıdır. Türkiye'nin kendisini demokrasinin ve kültürel özgürlüğün temel ilkelerine yeniden adayarak bir kez daha güvenilir bir bölgesel ve uluslararası ortak olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, diyalog ve savunuculuk yoluyla demokratik reformu teşvik ederek ileriye doğru açık bir yol sağlamayı umuyoruz.'







DERNEĞİN KURUCULARI KİMLER?



Derneğin kurucuları aralarında Donalp Trump'un ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu 14 kişi yer alıyor..

Derneğin kurucuları arasında FETÖ'nün tepe yöneticilerinden ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman Özeren de yer alıyor. Jeb Bush'un, ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi ve eski ABD başkanı George H. W. Bush'un da oğlu olduğu ifade edildi.



AYKAN ERDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verildi.







İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Aykan Erdemir'in, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ve Anayasal düzenine yönelik gerçekleştirmeye çalışılan 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine, ABD üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporu yurtdışına götürerek New York bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığını söyledi.



Hakimlik, bu nedenlerle şüpheli Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlığına ) el konulmasına karar verdi. Bu arada, 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların da soruşturma dosyasına konulduğu öğrenildi. Söz konusu toplantının, FETÖ ile birlikte 17 Aralık darbe girişiminin planlandığı ve şüpheli Erdemir'in de bu toplantının gerçekleşmesinde aracı olduğu iddia ediliyor.