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Fatih Altaylı'dan kendisini eleştiren başörtülü Cemile Taşdemir'e skandal sözler: Yaratık

Geçmişi başörtü hakkındaki çirkin söylemleri ile dolu Fatih Altaylı, Twitter’da kendisini eleştiren Cemile Taşdemir’e skandal sözler kullandı. Altaylı’nın, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' ifadelerine sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:12
Fatih Altaylı'dan kendisini eleştiren başörtülü Cemile Taşdemir'e skandal sözler: Yaratık

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

KADIN GAZETECİYE ''YARATIK'' İFADESİNİ KULLANDI

Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.



''YANIMDA OLSAYDILAR DÖVERDİM''

Altaylı'nın bu ilk vukuatı değil.



1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Habertürk gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, 'Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.



Hürriyet'teki köşe yazısında ise 'Yeni vatandaşlık görevim' başlıklı yazısında 'Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim' demişti.,

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