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Delta Plus varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Dünya genelinde Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken Delta Plus varyantıda ortaya çıktı. Bilimsel olarak "endişe varyantı" olarak tanımlanan yeni varyant hakkında uzman isimler açıklamalarda bulundu. Delta Plus varyantı daha hızlı mı yayılıyor? Türkiye'de görüldü mü? Aşılar Delta varyantına karşı koruyor mu?

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 23:16
Delta Plus varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Hindistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

DAHA KOLAY YAYILIYOR

Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etti.

ENDİŞE VARYANTI OLARAK SINIFLANDIRILIYOR

Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı" olarak sınıflandırılıyor.

HENÜZ VERİ YOK

Ancak, Delta Plus'ın "endişe varyantı" olarak sınıflandırılmasını sorgulayan bazı virologlar, söz konusu varyantın diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğunu veya hastalığın daha ağır seyretmesine yol açtığını kanıtlayacak herhangi bir verinin olmadığını söyledi.

KLİNİK ÇALIŞMALAR GEREKLİ

Virolog Dr. Gagandeep Kang, henüz yeni varyant hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak bir veri olmadığını ifade ederken, yeni varyantın endişe verecek türden olup olmadığını anlamak için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ilk kez Nisan ayında görülen Delta Plus varyantının Hindistan'ın üç eyaletinde yaklaşık 40 kişide tespit edildiğini ve söz konusu varyantın 9 ülkede daha (ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin) görüldüğü bilgisini paylaştı.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.

Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.

DELTA GÖRÜLEN ÜLKELERE EK TEDBİR OLACAK MI?

"1 Temmuz itibarıyla karantina kararımızı daha detaylandıracağız, bazı ülkelere yasak koymak da gerekebilir. Rusya'dan gelenler dahil olmak üzere, son 48 saatte antijen, 72 saatte PCR mutlaka istiyoruz. Bunun dışında özellikle yurtdışından gelenlerle ilgili örneklem yöntemiyle PCR çalışıyoruz. Bizim örneklem yöntemiyle yaygın yaptığımız testlerde bir artış oranı giderek durumun kötüye doğru oranlarını arttığını hissettiğimizde gereği yapılmış olur."

UĞUR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Uğur Şahin, hali hazırda kullanılan aşıları yenilemek ya da oratay çıkan varyantlara göre uyarlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

BioNTech'in kurucusu bilim insanı "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Öte yandan, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

HindistanİngiltereJaponyaPortekizİsviçre

 
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