HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıda yeni gelişme: Saldırgan adliyeye sevk edildi...

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İl Başkanlığı'na silahla giren 27 yaşındaki Onur Gencer etrafa rastgele ateş açtı. Binada rahatsızlanan annesinin yerine bir günlük çay servisi yapmak için bulunan Deniz Poyraz kurşunların hedefi oldu, yaşamını yitirdi. Saldırıya AK Parti, MHP, CHP başta olmak üzere tüm partilerden tepki yağdı. Saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, Onur Gencer ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.



İZMİR'DE HDP İL BAŞKANLIĞI'NA SİLAHLI SALDIRI



Olay dün saat 11.15 sularında gerçekleşti. Binaya giriş yapan 27 yaşındaki Onur Gencer etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulması ile vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerinde dakikalar içinde polisler sevk edilirken, Özel Harekat da bölgeye gönderildi.



DENİZ POYRAZ HAYATINI KAYBETTİ



Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, saldırıda binada bulunan ve çay servisi yaptığı öğrenilen Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.



SALDIRIYA AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ



Saldırı haberinin duyulmasından dakikalar sonra AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik çok sert bir açıklama yaparak yaşanan üzücü olayı kınadı.



Çelik, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



'İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.'



Saldırıyı kınayan bir başka isim ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.



Dağ, 'HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.' dedi.



AK Parti'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, 'HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırıyı kınıyorum. Toplumsal barışı ve huzuru hedef alan her saldırı, her girişimle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.' ifadelerini kullandı.



BAHÇELİ: SİNİR UÇLARINI TEST EDEN KALLEŞ BİR TERTİPTİR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de alçak saldırı ile ilgili sert ifadeler kullandı. Bahçeli, 'Bu haliyle HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir' dedi.



Bahçeli, olayın enine boyuna araştırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP'li yöneticilerin, Halk Tv'nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır.



Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır.



* Bundan sonraki soruşturma ve kovuşturma safhalarının her aşamasına özel izin alarak katılmalarını beklediğimiz HDP'li ve CHP'li yöneticiler, konuyu istismar eden gazeteci ve televizyoncular ne biliyorlarsa anlatmalı ve gerçeğin ortaya çıkışına sonuna kadar hizmet etmelidir.



Bahçeli, kalleş saldırı üzerinden MHP'nin suçlanamayacağının da altını çizdi.



Bahçeli, 'tuzak' olarak nitelediği saldırıyla ilgili Kürt kökenli vatandaşlara seslendi, 'Bu tuzağa düşmeyeceklerdir' ifadelerini kulllandı.



ADALET BAKANI GÜL: HUKUK KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEK



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıyı kınadı.



Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır.' ifadelerine yer verdi.



SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı gerçekleştiren O.G.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın binaya giriş anı ve içeride rastgele ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Gencer'in (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Onur Gencer'in sorgusunda, 'Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum' dediği öğrenildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şühpeli, adliyeye sevk edildi.