Gram altında hareketlilik devam ediyor! İşte son rakamlar

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed toplantısı sonrasında yapılacak açıklamaya odaklanmasıyla 4 haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL 'deki yükselişi takip etti.



ABD Merkez Bankası Fed'in 2023 yılına kadar faizleri artırması beklenmezken varlık alım programıyla ilgili bir mesaj verip vermeyeceği merak ediliyor. Yatırımcılar çarşamba günü yapılacak toplantıda, geçtiğimiz 15 ayda hükümeti ve yatırımcıları devasa varlık alım programıyla destekleyen Fed'in bunu ne kadar devam ettireceğiyle ilgili bir ipucu arayacaklar.



“Son zamanlarda altında görülen zayıflık Fed'in para politikasını yakında sıkılaştırmaya başlayacağına dair endişelerle ilgili” diyen Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar, ABD dolarındaki en ufak güçlenmenin de değerli metal üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.



10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi açıklama öncesinde yatay bir seyirle yüzde 1,49 civarında seyrederken Bloomberg Dolar Spot Endeksi de 1.123 seviyesinde yatay bulunuyor.



Ons altın fiyatı

Nisan ve Mayıs ayını art arda yükselişle kapatan ons altın Haziran ayında yüzde 2,4 aşağıda bulunuyor. Son iki ayı yükselişle kapatmasına rağmen sene başından bu yana hala negatif bölgede olan ons altın, perşembe günü 1.860 dolar civarında sakin bir seyir izliyor.



Gram altın fiyatı

Pazartesi günü 1 aydan sonra ilk defa 500 TL'nin altına yeniden inen gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 8,56'ya kadar tırmanmasıyla 512 TL civarında işlem görüyor.