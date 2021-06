OGM İşçi Alımı Ne Zaman? OGM İşçi Alımı Başladı

Orman Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği 2,083 OGM işçi alımı süreci resmi olarak başladı. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan OGM işçi alımı 2021 başvuru işlemi, 18 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Toplamda 4 gün sürecek olan OGM işçi alımında 8 bin 332 aday sözlü ve yazılı mülakata katılma hakkına sahip olacak. İŞKUR OGM işçi alımı 2021 başvuru formu….





OGM Nedir?



OGM İşçi Alım Şartları Nelerdir?



OGM İşçi Alımı Başvurusu Ne Zaman?



OGM İşçi Alımı Başvurusu Nereden Yapılacak?



OGM İşçi Alımı Sınavı Ne Zaman?



OGM Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?



OGM işçi alımı sürecinin başlamasıyla birlikte pek çok isimsorusunu gündeme getirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün kısaltması olan OGM; orman imar, ıslah, gençleştirme ve bakımını gerçekleştirmek üzere silvikültür planlarını tanzim etmek için kurulan kuruluştur. Projeler gereğince kesilecek olan ağaçların tespiti ve kontrolünü gerçekleştirmektedir.OGM işçi alımına başvuru gerçekleştirecek olan adaylarsorusunu araştırıyor.1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,2. 18 yaşını tamamlamış olmak,3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır.11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır.12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.Sorusunun sorulması üzerine OGM'den yanıt geldi! OGM işçi alım başvurusu 14 Haziran 2021 tarihinde başlayacak ve 18 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR'un internet adresi üzerinden ‘Açık iş ilanları' başlığından başvuru yapabilecek.sorusunu soranların sayısı her geçen gün artıyor.14 Haziran 2021 ve 18 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. OGM işçi alım sınavı ne zaman olacak sorusuna ise henüz bir yanıt verilmemiştir.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü için işçi alımının hangi kadrolarda gerçekleştirileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.sorusunu soranların sayısı ise her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen dönemlerde gerçekleştirdiği işçi alımına bakarak personel alımı gerçekleştirilecek muhtemel kadrolar bu şekilde olabilir.* Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı* Gemici* Sıhhi Tesisatçı* Marangoz, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni* Güvenlik Görevlisi* Laboratuvar Temizlik İşçisi* Kimya Laboratuvarı Görevlisi* Laborant* Temizlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı* Otomotiv Elektrikçisi* Tornacı* İnşaat Teknolojisi Teknisyeni* Elektrikçi* Kamyon Şoförü* Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni* Aşçı, Kalorifer Ateşçisi* İş Makineleri Operatörü* Kaynakçı* İş Makineleri Operatörü* Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)Sorusu ve diğer tüm soruların cevabı Orman Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştireceği açıklamanın ardından netleşecek.