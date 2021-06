Menajerimi Ara Final Tarihi! Menajerimi Ara Sezon Finali Ne Zaman?

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Menajerimi Ara dizisi bu akşam 41. Bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Heyecanın ve entrikanın dorukta olduğu dizinin konusu gittikçe değişik bir hâl alıyor. Diğer dizilerden farklı olduğunu iddia eden Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara saat kaçta? Menajerimi Ara sezon finali ne zaman?





Menajerimi Ara Dicle Kimdir? Menajerimi Ara Ahsen Eroğlu



Ahsen Eroğlu Kaç Yaşında?



Menajerimi Ara Barış Kimdir? Menajerimi Ara Deniz Can Aktaş



Deniz Can Aktaş Hangi Dizilerde Oynadı?



yayınlandı!Kıraç'ın Ceyda ile yüzleşmesi seyirciyi şok etti. Ceyda'nın Dicle'ye karşı olan negatif tutumu karşısında net bir tavır sergileyen Kıraç babalık görevini yerine getirmeye başladı.Olaylar karşısında Dicle'nin güçsüz tutumu bu zamana kadar hakkının yenmesinden kaynaklandı. Barış'ın Dicle'ye olan desteğiile seyirciye gösterildi. Bu akşam yayınlanacakile dizi yeni bir düzlüğe girecek. Ceyda'nın tavırlarına birlik olarak cevap verecek olan baba-kız seyirciye duygusal anlar yaşatacak.Seyircinin merakla sorduğusorusuna yapımdan yanıt gelmedi. Önümüzdeki günlerde dizinin sezon finali tarihinin açıklanacağı tahminler arasında yer alıyor.Menajerimi Ara her Pazar saat 20.00'da yeni bölümü ile Star TV ekranlarında!Menajerimi Ara yeni bölümüne saatler kalaSorusu giderek artıyor. Menajerimi Ara her Pazar Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.Sorusunu soranlar için Menajerimi Ara Pazar günü ekranlara geliyor.yayınlandı!ilk bölümden itibaren merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerini Barış Falay Canan Ergüder , Ahsen Eroğlu, Fatih Artman , Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Serhat Teoman gibi başarılı isimlerin paylaştığı Menajerimi Ara oyuncuları büyük bir kadrodan oluşuyor.Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiştir ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamıştır ve bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Modern Habil Kabil dizisinden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak yer almıştır.Sorusu dizinin izleyicileri tarafından her geçen gün daha fazla soruluyor. Menajerimi Ara Ahsen Eroğlu 26 yaşındadır.karakterinin ünlü olmasının ardındanSorusu gündeme geldi! Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.Avlu dizisindeki performansı ile beğeniyi üzerinde toplayan başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Menajerimi Ara Barış olarak seyirciyle buluşmaktadır.Aşk Ağlatır- Yusuf ErenAvlu- Alp ÖztürkNeredesin Birader- AliHayat Bazen Tatlıdır- BurakMenajerimi Ara-BarışHepsi ve daha fazlası bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ortaya çıkacak! Menajerimi Ara her Pazar yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında!