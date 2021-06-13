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Menajerimi Ara Final Tarihi! Menajerimi Ara Sezon Finali Ne Zaman?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara’da heyecan dorukta! 41. Bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan dizide…Menajerimi Ara final mi?

Dizi / 13 Haziran 2021 Pazar 13:13
Menajerimi Ara Final Tarihi! Menajerimi Ara Sezon Finali Ne Zaman?

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Menajerimi Ara dizisi bu akşam 41. Bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Heyecanın ve entrikanın dorukta olduğu dizinin konusu gittikçe değişik bir hâl alıyor. Diğer dizilerden farklı olduğunu iddia eden Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara saat kaçta? Menajerimi Ara sezon finali ne zaman?

Menajerimi Ara Yeni Bölümde Neler Olacak?


Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 41. Bölüm ön izlemesinde Kıraç'ın Ceyda ile yüzleşmesi seyirciyi şok etti. Ceyda'nın Dicle'ye karşı olan negatif tutumu karşısında net bir tavır sergileyen Kıraç babalık görevini yerine getirmeye başladı.

Olaylar karşısında Dicle'nin güçsüz tutumu bu zamana kadar hakkının yenmesinden kaynaklandı. Barış'ın Dicle'ye olan desteği Menajerimi Ara 41. Bölüm fragmanı ile seyirciye gösterildi. Bu akşam yayınlanacak Menajerimi Ara yeni bölüm ile dizi yeni bir düzlüğe girecek. Ceyda'nın tavırlarına birlik olarak cevap verecek olan baba-kız seyirciye duygusal anlar yaşatacak.

Menajerimi Ara Sezon Finali Ne Zaman?

Menajerimi Ara Sezon Finali Ne Zaman?


Seyircinin merakla sorduğu Menajerimi Ara sezon finali ne zaman? sorusuna yapımdan yanıt gelmedi. Önümüzdeki günlerde dizinin sezon finali tarihinin açıklanacağı tahminler arasında yer alıyor.

Menajerimi Ara Saat Kaçta?


Menajerimi Ara her Pazar saat 20.00'da yeni bölümü ile Star TV ekranlarında!

Menajerimi Ara Hangi Kanalda?


Menajerimi Ara yeni bölümüne saatler kala Menajerimi Ara hangi kanalda? Sorusu giderek artıyor. Menajerimi Ara her Pazar Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Menajerimi Ara Hangi Gün?


Menajerimi Ara hangi gün? Sorusunu soranlar için Menajerimi Ara Pazar günü ekranlara geliyor.

Menajerimi Ara Yeni Bölüm Fotoğrafları


Menajerimi Ara yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı!

Menajerimi Ara hangi gün?


Menajerimi Ara oyuncu kadrosu


Menajerimi Ara Barış

Menajerimi Ara Oyuncu Kadrosu


Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ilk bölümden itibaren merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Serhat Teoman gibi başarılı isimlerin paylaştığı Menajerimi Ara oyuncuları büyük bir kadrodan oluşuyor.


Menajerimi Ara Ahsen Eroğlu

Menajerimi Ara Dicle Kimdir? Menajerimi Ara Ahsen Eroğlu


Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiştir ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamıştır ve bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Modern Habil Kabil dizisinden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak yer almıştır.

Ahsen Eroğlu Kaç Yaşında?


Menajerimi Ara Dicle kaç yaşında? Sorusu dizinin izleyicileri tarafından her geçen gün daha fazla soruluyor. Menajerimi Ara Ahsen Eroğlu 26 yaşındadır.

Menajerimi Ara Deniz Can Aktaş

Menajerimi Ara Barış Kimdir? Menajerimi Ara Deniz Can Aktaş


Menajerimi Ara Barış karakterinin ünlü olmasının ardından Menajerimi Ara Barış kimdir? Sorusu gündeme geldi! Deniz Can Aktaş 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkmıştır. Hayat Bazen Tatlıdır, Neredesin Birader ve Avlu projelerinde yer almıştır.

Avlu dizisindeki performansı ile beğeniyi üzerinde toplayan başarılı oyuncu en son Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf karakterine hayat vermiştir. Şimdi ise Menajerimi Ara Barış olarak seyirciyle buluşmaktadır.

Deniz Can Aktaş Hangi Dizilerde Oynadı?


Aşk Ağlatır- Yusuf Eren

Avlu- Alp Öztürk

Neredesin Birader- Ali

Hayat Bazen Tatlıdır- Burak

Menajerimi Ara-Barış

Menajerimi Ara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Menajerimi Ara sezon finali ne zaman? Menajerimi Ara yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ortaya çıkacak! Menajerimi Ara her Pazar yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında!

Canan ErgüderMuhteşem YüzyılBarış FalaySerhat TeomanFatih Artman

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