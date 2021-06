Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Bugün Eskişehir'deyiz. 30 civarında masal evimiz var bu da onlardan birisi. Bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde bundan açmayı hedefliyoruz.



İstiyoruz ki çocuklarımızı masalları Anadolu kültürüyle birlikte benimsesin. Anadolu kültürünü masallar vasıtasıyla çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Anadolu masal evlerinde pek çok sanat alanında eğitim veriliyor.



LGS'DE BENZER SORU İDDİALARIN A YANIT



Çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. En güçlü ölçme değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. Nerede olursa olsun yüz yüze öğretmenleriyle görüşüp, bu derslerle ilgili her şeyi sorabiliyorlar.



'Çocuklar hiçbir şekilde öğretmen veya ders görmedi' iddiaları asla söz konusu değil. Bunu çok iddialı söylüyorum. Bu sınavla ilgili de yüzde 10 civarında bir kontenjan var. Her zaman bu kontenjan dolar, zor soru kolay soru vardır. Bu sınavın ne kadar zor, dikkat isteyen bir sınav olduğunu biliyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav.



Matematik sorularının zorluğu konusunda bir takım ifadeler var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama çocuklar burada belli bir sıralamaya giriyorlar. Kolay sorular sıralama yapmamızı zorlaştırıyor.



Benzer soru iddiaları ise tamamen dedikodu, öyle bir şey olsa zaten sorular ilk 1-2 saatte çıkarılırdı. Burada bir maksat var.



Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak ben sınava giren her çocuğumuzu kutluyorum.



ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI SÜRECİ



Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.



Bizim yaza ve kışa göre tedbirlerimiz var. Neden açıp kapatıyorsunuz dediklerinde çok net olarak 'Önce sağlık' diyoruz. Çocuklarımız için risk çok az. Amacımız eylülde okulları açmak.



ÖĞRENCİLER AŞILANACAK MI?



Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman 'Neden okulu kapatıyorsunuz' diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem.



DESTEKLEME VE YETİŞTİRME YAZ KURSLARI



Bizim ulusal destekleme adını verdiğimiz şemsiye bir programımız var. Bu, bir buçuk yılı içeren bir program. 21 Haziran'dan başlayan 5 Temmuz'da başka bir aşamaya geçen ve eylül ayında üçüncü aşamaya geçen bir program. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, hangi ilde, ilçede, yaş grubunda, gelir grubunda ne tür problem olduğuna dair veriler sunuyor. Biz de buna göre tedbir alıyoruz. Belirlenen 110 ilçe için diğer ilçelerde olmayan sorunlar belirledik, buralar için özel çalışmalar yapacağız.



'TELAFİDE BEN DE VARIM' PROJESİNİN DETAYLARI



Öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle, il milli eğitim müdürlükleriyle görüşüyoruz. Okullardaki eksiklikleri en iyi onlar bilir. 'Telafide ben de varım' projesini hayata geçirdik. Hangi ilçede hangi faaliyet var internet sitesinden öğrenilebiliyor. Diğer bakanlıklarımızın ve belediye birliğinin de destekleri var.



İsteyenin istediği etkinliğe katılacağı çok basit bir uygulama. Spor çok önemli, hareket etmeyen bir çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi sıkıntıya girer.



Faaliyetlerin tamamı gün ve ay olarak belli. Amacımız yeni eğitim döneminde çocukların biraz daha canlı ve mutlu olması.



2 TEMMUZ'DA KARNELER ALINABİLİR



Bunu da ilk kez duyurayım, 2 Temmuz'da ihtiyaç duyan velilerimiz isterlerse fiziki karneyi alabilirler.



Avrupa'da da okulları açma eğilimi var. Dünyada 10 yaş altına maske takmak yasak. Öğretmenler tam zamanlı okuldalar. Çok nadir ülkeler var okulları kapatan. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5'in arasındayız.



NİYETİMİZ EĞİTİMİ YÜZ YÜZE YAPMAK



Niyetimiz tümüyle yüz yüze eğitim yapmak. EBA'nın dünyada birinci olması durduk yere olmadı. Çok ciddi bir altyapı çalışması yaptık. Dersler bazında yayın yapabilen 2-3 ülke var. Birisi de Türkiye...Hibrit eğitim, harmanlanmış eğitim çok önemli bir değere sahip. Çocuklar, bizim eski sistematiğimizden çok yararlanamayacaklar, dönüşüme ihtiyacımız var.



Hijyen harcamalarımız son bir yılda 10 kat arttı. Şanslı olduğumuz taraf üretimi meslek liseleri yapıyor, sıkıntı yaşamıyoruz. Okulların standartlara uygun olup olmadığını bağımsız kurumlara yaptırıyoruz.



VELİLERLE İLİŞKİLER DEĞİŞTİ



Öğretmenler bu sürecin gerçek kahramanları. Dünyada ilk kez ortaya çıkan uzaktan eğitim meselesini, 2-3 ay gibi kısa bir sürede sorunlar olmasına rağmen fedakarlıkla bu işi hallettiler. Bunu neden vurguluyorum? Avrupa başta olmak üzere birçok ülke bunu denedi ama başaramadı. Bu süreçte velilerle ilişkiler değişti. Okul-aile iş birlikleri değişti.



ÖĞRETMEN ATAMALARI



2003'ten bu yana AK Parti döneminde atama konusunda önemli bir çıta vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'si bu dönemde atandı. Çabalarımız daha fazla atma yönünde devam ediyor. Bekleyelim görelim.



ÇANAKKALE'YE ÖZEL PROJE



106 yıl geçti, biz çocuklarımızı oraya götürerek hatıralarını yaşatıyoruz. Savaş döneminde alana giden ülkenin yazarları, oradaki düşüncelerini kaleme alıyorlar. Hitabe-i Şükran başlıklı yazıyla da somutlaştırıyorlar. O günden veri yaş grupları dikkate alınarak, bir yayın yapma gayretleri var. Kalemi kuvvetli öğretmenlerimiz var, "Sizi Çanakkale'ye götürelim" dedik. Aynen Ömer Seyfettin'in gittiği gibi gittiler. Oranın kahramanlarını yeniden gözden geçirip, kiminle özdeşleştiyse onu yazdı. Çocuklar için 10 kitap oluşturduk ve çoğaltıp yüz binlere dağıtacağız.



Çocuklarımızın sloganlarla değil de hikayelerle yeniden yeniden almaları ve o kültürü yaşatmaları lazım. Biz bu konuda birlikteliğimiz korumalıyız.



Rüyamda Türkiye'nin 2-1 kazandığını gördüm. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyorum.