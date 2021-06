Kovid-19 aşısından sonra maske takmalı mı? DSÖ'den flaş açıklamalar!

Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.



"Mevcut aşılar, virüs bulaşması halinde ciddi hastalıkları veya ölümü önlemede çok iyi." diyen Harris, iki doz aşı yaptıranların maske takmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.



Harris, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu." diye konuştu.



Maske takılmasıyla Kovid-19'un varyantlarının bulaşma riskinin azalacağına işaret eden Harris, virüsün yayılmasını engellemek için sadece maske takmanın da yeterli olamayacağına dikkati çekti.



Harris, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalıklardan ve kapalı alanlardan kaçınılması, dışarı çıkıldığında her türlü önlemin alınması ve odaların havalandırılması gibi tüm genel halk sağlığı önlemlerine riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Harris, bilim insanlarının aşıların bulaşmayı azaltmaya yardımcı olup olmayacağını henüz bilmediğini yineleyerek, "(Aşıların) buna yardımcı olduklarını ancak her şeyi yapmadıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden sizden diğer önlemleri almanızı istedik." ifadelerini kullandı.



DÜNYA GENELİNDE 2,16 MİLYAR DOZ KOVİD-19 AŞISI UYGULANDI



DSÖ'ye bildirilen rakamlara göre, dünya genelinde 2,16 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandı, toplam vaka sayısı 174 milyona, ölü sayısı da 3,8 milyona ulaştı.



Örgütten 21 Mayıs 2021'de yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısının DSÖ'nün teyit ettiği rakamın 2 ila 3 kat fazlası olabileceği bildirilmişti.



DÜNYA GENELİNDE NE KADAR AŞI YAPILDI?



Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 300 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.



Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 845 milyon 300 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 305 milyon 690 bin ile ABD, 246 milyon 90 bin ile Hindistan, 75 milyon 890 bin ile Brezilya, 69 milyon 740 bin ile İngiltere, 59 milyon 40 bin ile Almanya, 42 milyon 540 bin ile Fransa, 40 milyon 500 bin ile İtalya, 36 milyon 160 bin ile Meksika, 32 milyon 605 bin ile Türkiye, 31 milyon 950 bin ile Rusya, 31 milyon 630 bin ile İspanya, 30 milyon 700 bin ile Endonezya, 27 milyon 730 bin ile Kanada, 23 milyon 630 bin ile Polonya ve 21 milyon 410 bin ile Japonya izledi.



Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139,51 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.



Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 137,41, Malta'da 129,21, San Marino'da 127,27, İsrail'de 122,67, Bahreyn'de 109,89, Moğolistan'da 107,02, Şili'de 104,73 ve İngiltere'de 102,74 oldu.