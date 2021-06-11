Hangi ülkeler maskeleri çıkardı? Türkiye'de maske zorunluluğu ne zaman bitecek?

Dünyayı kasıp kavuran COVID-19'la ilgili verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 175 milyonu aştı.



Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyona yakın kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı 158 milyonu geçti. Halen hastalıkla boğuşan 12 milyon 700 bin civarında kişinin ise COVID-19 tedavisi sürüyor.



Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ise "Maskelerden ne zaman kurtulacağız?" sorusu gündeme geldi.



Bazı ülkeler pandemi kurallarını esnetmeye başlarken, maskeleri çıkaran ülkeler de var.



Türkiye halihazırda aşılamaya büyük bir hız vermiş durumda. Her geçen saat birçok kişi ve meslek grubu aşılanacaklar listesine ekleniyor. Şimdilik zorunluluk devam etse de toplumda maskelerin çıkacağına dair iyimserlik yükselmeye başladı. Yerli aşı çalışmalarındaki gelişmeler de bunu destekler nitelikte ilerliyor.



Peki maske zorunluluğunu esneten ülkeler arasında hangileri var?



Dünya genelinde birçok ülke pandeminin zararlarını en aza indirmek için önlemler alırken maske, mesafe ve temizlik şartı vazgeçilmez oldu. Salgının başlamasının üzerinden 1 yıl kadar geçtikten sonra ise koronavirüsün aşısı bulundu. Böylece salgınla mücadelede en önemli silahların başına aşı eklendi.



ABD



Vakalar azalıp aşılama oranı yükselse de ABD'de hala koronavirüsle mücadele devam ediyor. Ancak aşıları tam olan kişiler için maske kuralı birçok eyalette kaldırıldı.



Her iki dozu yaptıran Amerikalıların artık açık havada maske takma zorunluluğu yok. Spor gibi kalabalık etkinlerde ise maskeyi halen takmak gerekiyor.



Aşısı tam olanlar için maske yasağının gevşetilmesini tavsiye eden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çiziyor ve "Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemli" açıklamasını yapıyor.



Öte yandan berber salonları, canlı performans etkinlikleri, geçit törenleri, alışveriş merkezleri, ibadethaneler ve müzeler gibi kalabalık etkinliklerde ve mekanlarda tamamen aşılanmış kişilerin maskeye devam etmesi öneriliyor. Maske kararının ardından, Başkan Joe Biden Beyaz Saray'daki bir toplantıya maskesiz katılırken, basın brifingine iki doz aşısını yaptıran gazeteciler de maskesiz alındı.



Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 35 milyona yaklaştı. 614 bin kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, aşılamanın hızlı ilerlediği ülkede 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 141 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.



AVUSTRALYA



Avustralya'da havaalanları ve uçaklar dışında, halka açık ortamlarda maske takma zorunluluğu yok. Sydney ve Perth gibi şehirlerde, yerel vakaların yükselmesiyle istisnalar yaşandı. Ülkede şu ana kadar 30 bin vaka tespit edildi, 910 kişi ise hayatını kaybetti. Toplamda 650 bin aşı yapıldı.



YENİ ZELANDA



Yeni Zelanda'da halk yasal olarak toplu taşımalarda maske takmakla yükümlü. Taksi şoförleri de maske takmak zorunda ancak yolcuları için maske zorunluluğu yok. Ülkede maske zorunlu olmasa da hükümet hala maskelerin kalabalık ve kapalı ortamlarda takılmasını teşvik ediyor.



Ancak vaka sayılarının azalmasıyla maske takma zorunluluğu açık alanlarda kaldırıldı, ülkede sadece kapalı alanların girişlerinde maske kontrolü yapılıyor.



ALMANYA



Almanya ocak ayında kurallarını sıkılaştırdı. Mağaza, kuaför ve ofislerde maskeleri zorunlu tuttu.



BELÇİKA



Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takmak artık zorunlu değil. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, COVID-19 salgınında görülen iyileşme ve artan aşılamayla birlikte kamusal açık alanlarda 9 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğu olmadığını açıkladı.



Ülkede toplam uygulanan doz sayısı 2,76 milyona ulaşmış durumda. Vaka sayısı ise 1 milyonu aştı. 25 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.



İSVEÇ



İsveç'te salgın sırasında okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulandı.



Diğer Avrupa ülkeleri, toplu taşıma araçlarında maske takılmasını zorunlu kılarken, İsveç bunu tercih etmedi. Ülkede maske takılması zorunlu değil.



Toplam 1,89 milyon aşı yapılan İsveç'te hükümet maske takmanın halka daha güçlü bir koruma sağlamadığını belirterek, politikasını buna göre belirledi.



RUSYA



Rusya'da asgari tıbbi ve sıhhi tedbirler; maske, mesafe ve hijyen kuralları halen yürürlükte ancak kamuda ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu yok.



Öte yandan marketlerde, havaalanlarında, iç mekanlarda yapılan etkinliklerde ve kalabalık ortamlarda kağıt üzerinde maske yasağı devam ediyor.



Ülkede son günlerde artan vakalarla beraber Rusya Kamu Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, hem hijyen kuralları denetiminin hem de maske ve mesafe gibi önlemlerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolünün başkent Moskova ve büyük şehirlerde artırılacağını duyurdu.



Rusya'da toplam 13,7 milyon doz aşı uygulandı. Vaka sayısının 5 milyonu aştığı ülkede, 125 bini aşkın kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Rusya salgınla mücadelede Sputnik adını verdiği kendi aşısını da üretmiş durumda.



İSRAİL



Nüfusuna oranla dünyada en fazla COVID-19 aşısı yapan ülke olan İsrail'de normalleşme adımları da aynı hızla atıldı. İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar gereği ülkede açık havada maske takma zorunluluğu yok.



Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam ediyor.



Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İsrail'de, iki doz aşısını yaptıran kişi sayısı 5,14 milyona ulaştı. Toplam vaka sayısı 840 bin olan ülkede, COVID-19 nedeniyle 6 bin 428 kişi hayatını kaybetti.



TÜRKİYE



Türkiye'de de son dönemde maske zorunluluğunun ne zaman kaldırılacağı ile ilgili görüşler netleşmeye başladı. Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, maskelerin aşılamada belirli bir seviyeye geldikten sonra açık havada çıkarılmasında engel olmadığına ilişkin görüş birliğine varıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Açık havada çevrenizde 2 metreden yakın kimse yoksa maske takmamakta bir sakınca yok" ifadelerini kullandı.



Aşılamada yüzde 50 bandı geçildikten sonra açık havada maskelerin çıkarılabileceği belirtiliyor.