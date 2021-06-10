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Muharrem İnce CHP'yi yerin dibine soktu: 'İktidar olsanız milleti perişan edersiniz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,, CHP'li belediyelerin para tehditleriyle susturulan muhalefet basınının olduğunu ifade etti. Muharrem İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda "milletin perişan olacağını" söyledi.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 16:10
Muharrem İnce CHP'yi yerin dibine soktu: 'İktidar olsanız milleti perişan edersiniz'

Başlattığı Memleket Hareketi'ni CHP'den istifa etmesinin ardından partileştiren Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Gündemdeki konulara değinen İnce, konuşmasında kendisine ekranlarda yer vermeyen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına sitem etti.

"CHP'den istifa edersen haber yapmazlar"

Kendisine bir dakika vakit ayırıldığını söyleyen İnce, "CHP’den istifa edip parti kurarsan Halk TV’de, KRT’de Tele1’de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu’nu gösteriyor" dedi.

"İktidar olsanız milleti perişan edersiniz"

Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve CHP Genel Merkezi'nden para almamakla susturulduğunu söyleyen İnce, "CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. ‘Muharrem İnce’yi, Memleket Partisi’ni gösterirsen sana para vermeyiz’ diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.

Ak PartiMuharrem İnce

 
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