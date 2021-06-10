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İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte Türkiye'de Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlarından bazıları.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 15:36
İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı! İşte Mayıs ayında yapılan yatırım ve icraatlar

Mayıs ayında Türkiye yine önemli yatırım ve icraatlara imza atarken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Altun, yaptığı paylaşımda, 'Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk yüzer güneş enerjisi santralinden, Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminin hizmete açılmasına...

Mayıs ayı yatırım ve hizmetlerimizden bazıları' ifadelerine yer verdi.

İşte Türkiye'de Mayıs ayınday yapılan yatırım ve icraatlarından bazıları;

ASELSAN, elektoran tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı. 1500 beygir gücündeki ilk milli motor BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı SİDA'nın kontrol testleri tamamlandı.

ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı SAKA'nın uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar Akınc S-1 il uçuş testini başarıyla tamamladı.

ENERJİ

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk yüzer güneş enerjisi santrali GES, Pendik'te suya indirildi.

Dünyada ilk defa bor atıklarından elde edilen lityumun, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçtiğini açıklandı.

Türkiye'nin birinci dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Artvin'deki Yusufeli son metreküp beton döküldü.

KÜLTÜR-SANAT

Avrupa Müze Forumu tarafından Troya Müzesi, Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi ödüllendirildi.

SPOR

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, 21,850 puanla şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

ULAŞIM VE TARIM

Sivas'ta izinli ilk kenevir ekimi yapıldı.

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

İstanbul Havalimanı, 24 Mayıs'ta icra edilen 633 uçuşla Avrupa havalimanları arasında yine ilk sırada yer aldı.

Tüm bu gelişmelerle Türkiye pek çok alanda adından övgüyle bahsettirmeye devam ediyor.

OdunpazarıGüneş Enerjisi Santrali

 
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