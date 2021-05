İşte vahşetin fotoğrafları: Bakımsızlıktan ve pislik içinde ölüyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, meclisin aldığı kararla Adalar'daki faytonlara son verdi. Faytonlara koşulu atlar ise yine meclisin verdiği yetki ile İBB yönetimine devredildi. İBB yönetimi Adalar'daki bin 200 atı sorumluluğu altına aldı. Bu atlardan 978 tanesinin kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetim 224 atın bakımları esnasında öldüğünü açıkladı. İşte son dakika haberinin diğer ayrıntıları;



Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deri atlarına yerleştirilen çipler ile İBB yönetiminin doğru verileri açıklamadığı ortaya çıktı



SON DAKİKA İBB ADINA İŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI



Adadaki atlarla ilgili bilgiler ve belgeler arttıkça CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı ortaya çıktı.



CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat, bilgilerin hemen her gün artarak ortaya çıkması sonrasında apar topar sosyal medya hesabında atlarla birlikte çekilen fotoğrafları sildiği görüldü. İBB adına yasa dışı satış yaptığı da iddia edilen Akpolat'ın ardından Adalar sakinleri İBB tarafından sağlıklı atların Ruam hastası atlarla aynı yerde tutulduğunu ve hastalığın yayılarak atların kasten ölmesine neden olduğu iddiaları ise kan dondurdu.



İfade edilen belge ve iddialar sonrası derin bir sessizliğe gömülen İBB yönetimin Adalar'da atlara yönelik bakım görüntüleri ise pes dedirtti. Pislik içinde kalan atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü. İBB yönetiminin uyguladığı vahşete sessiz kalması ise manidar bulundu.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AT VE EŞEKLERE MİKROÇİPLİ TAKİP



Tarım ve Orman Bakanlığı; 31 Aralık 2019 tarihinde yeni uygulamaya geçmiş; at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilmesini sağlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlendi ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlandı.



'ATLARIN HESABINI VEREMEYENLER'



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalar'daki atların durumuyla ilgili açıklama yaptı. İBB yönetimini eleştiren Erdoğan, 'İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz' dedi. Bazı çevrelerin sessiz kaldığına dikkat çeken Erdoğan, 'Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz' ifadelerini kullandı.



İBB'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP



AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp' ifadelerini kullanmıştı.



'224 AT ÖLMÜŞTÜR'



İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu ve 'Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür' denildi.



'PEKİ YA DİĞERLERİ?'



AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; 'İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: 'Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü' Peki ya diğerleri?' ifadelerini kullandı.