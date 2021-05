İstanbul'da koronavirüs vakalarında dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

İstanbul İl Sağlık Müdürü̈ Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma olduğunu açıkladı.



'TEŞEKKÜRLER İSTANBUL'



Prof. Dr. Memişoğlu 'Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım HASTALARIMIZDA önemli bir AZALMA kaydettik. TEŞEKKÜRLER İSTANBUL' ifadelerini kullandı.



Memişoğlu'nun paylaştığı tabloya göre 21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 34, yatan hasta sayısı yüzde 24, yoğun bakım sayısı ise yüzde 21 oranında azaldı.



GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!



Tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken vatandaşlar yeni Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı merak ediyor. Belirli tarihlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs önlemleri gündemde geliyor. Son yapılan toplantıda 17 gün sürecek tam kapanma önlemleri açıklanmış ve süreç başlamıştı. Şimdi ise kademeli normalleşme takviminin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman?



Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda önemli kararların alınması bekleniyor. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında ayrıntılar..



Başkan Erdoğan, '17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak.' dedi.



Erdoğan, tam kapanma sonrası süreç için şunları söyledi:



'İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var.



Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır.'



Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.



Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor.



TAM KAPANMA BİTİNCE KISMİ AÇILMA- KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?



Tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100'e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.



Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.



Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor.



Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.



Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13'e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4'e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul'daki vaka sayısının da yüzde 40'tan yüzde 30'a gerilediği öne sürülüyor.



KISMİ AÇILMADA ÖNCELİK SIRASI OKULLARIN



Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.



Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.



Uzmanlar, 'Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.



Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20'den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek' dedi.