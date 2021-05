Mustafa Şentop'tan işgalci İsrail'e sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını vahşet olarak nitelendirdi.



Sivas Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, dün gece Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara, İsrail güvenlik güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığını anımsattı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyleyen Şentop, "Aslında bu dün geceye mahsus bir olay değil, uzun zamandır devam eden bir süreç içerisinde bir nokta oldu. Özellikle işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere ait yerleşim yerlerinin, Yahudi yerleşimcilere açılması ve oralarla ilgili yapılan düzenlemeler çerçevesinde yüksek bir tansiyon devam ediyor. Filistinlilerin olduğu bölgelerde." dedi.



Yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Şentop, "Dün akşam yapılan, bir ibadethanede, üç semavi dinin de mukaddes saymış olduğu bir mekanda, Mescid-i Aksa'da, ibadet eden insanlara, Müslümanların mübarek, mukaddes vakitlerinde böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir. Bunun bir devlet terörü olduğunu dün akşam da ifade ettim." diye konuştu.



"Yapılanı şiddetle lanetliyorum"

Devletlerin hukuka ve hukukun genel kurallarına göre hareket ettiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:



"Tedbir alacağı zaman da hukukun temel esaslarına göre hareket eder ama bu esaslar dikkate alınmadan hareket edildiği zaman eşkıyalıkla devletin yaptığı iş arasında bir fark kalmaz. Onun için buna, bu yapılana devlet terörü diyoruz. Eş zamanlı olarak zaten Birleşmiş Milletler adına yapılan açıklamalar oldu, Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar da oldu. İşgal altındaki bölgelerde İsrail'in ayrı bir hukuk düzeni uygulamaya çalışmasının bir savaş suçu teşkil edeceğine dair açıklamalar da oldu, biz de bunlara katılıyoruz. Yapılanı şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. İslam dünyasının buna gereken dozajda bir tepki göstermesi gerekir. Sadece İslam dünyasının değil, bütün dünyanın insanlık adına gerekli ağırlıkta bir tepki göstermesi gerekmektedir, bunu da buradan ifade etmek isterim."



İsrail'i uluslararası hukukun temel ilkelerine, insanların ibadet hürriyetine, üç din için de mukaddes sayılan mekanlara gerekli hürmeti göstermeyi davet eden Şentop, "Zulüm eken, şiddet eken, yine bunun karşılığını barış olarak göremez, sükunet, huzur olarak göremez. Şiddet eken, şiddet biçer. Dolayısıyla sadece Orta Doğu'da değil, bölgenin ve bütün dünyanın barışını tehdit eden bu tür davranışlardan İsrail'in kaçınması lazım. Aksi halde Orta Doğu'da barış bir hayalden ibaret olur. Türkiye her zaman bu tür olayların karşısında, Filistinlilerin haklı davalarının yanında yer alamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"İSİPAB'ın bu konuyla ilgili bir tavır olmasını arzu ediyoruz"

Bir gazetecinin Twitter hesabından olaya yönelik sert açıklamalarda bulunduğunu anımsatması üzerine Şentop, şunları kaydetti:



"Meclis bir ara verdi, Meclis Başkanı olarak Meclis Başkanlığı adına bu açıklamaları yapıyorum. Gerekirse başka açıklamalar da yaparız. Fakat başka bir teşebbüsümüz oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Parlamenter Birliği var, kısa adı İSİPAB. Buraya İslam ülkelerin hepsinin parlamentoları üye. Kudüs meselesi ve Filistin davasıyla ilgili olarak teşekkül etmiş, 1960'lı yıllarda kurulmuş bir yer. Biz buranın İSİPAB'ın bu konuyla ilgili parlamentolar arası gerekli şiddette, dozajda, bir açıklama yapmasını, bir tavır almasını arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili teklifimizi, önerimizi sekretaryasına bildirdik. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor, onu sağlamayı düşünüyoruz inşallah. Bütün İslam ülkelerinin, aslında dünyadaki bütün ülkelerin bu hukuksuzluk karşısında, bu vahşet, bu şiddet karşısında gerekli tavrı alması, durumunu, görüşünü belirtmesi gerekir."



Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Güler'in cenaze törenine katılmak için geldiği Sivas'ta, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindekilerle tarihi Ulu Cami'de öğle namazı kıldı, Gökmedrese'de incelemelerde bulundu.