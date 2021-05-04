Ramazan’da alkol partisi kana bulandı! İYİ Parti'li vekilin danışmanı sarhoşken arkadaşını 6 yerinden bıçakladı!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Suat'ın danışmanı Gökhan Dinç'in beraber alkol aldığı bir arkadaşını 6 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. Olay yerinden kaçmak üzereyken polislerce yakalanan Dinç, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsini mahkûm edildi.



"BURADA KALIN" TARTIŞMASI



İddiaya göre, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Suat'ın danışmanı Gökhan Dinç ve arkadaşı M.T. birlikte mangal yapmak ve alkol almak için 1 Nisan akşamı lise ve üniversiteden arkadaşları olan A.E'nin evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice sarhoş olan iki arkadaş arasında tartışma çıktı ve Dinç, arkadaşı A.E'yi 6 yerinden bıçakladı.



Bıçaklanan A.E'nin eşi D.E. polis sorgusunda yaşananları şöyle anlattı: "Gökhan ve M.T'nin mangal yakmak ve birlikte alkol almak için bize geldiler. Eşim Gökhan ve M.T. geç olduğu için bizde kalmalarını teklif etti. Gökhan, 'Sana mı soracağız demesiyle, eşim 'O zaman gidin' dedi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı."



MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIĞI YAPAMASIN



Bıçaklanan A.E.'nin avukat eşi D.E. olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekterliği'ne yazdığı bir yazıda eşini bıçaklayan Gökhan Dinç hakkında soruşturma başlatılmasını meclisteki göreviyle milletvekili danışmanlığından el çektirilmesini talep etti.

D.E. şu ifadeleri kullandı: "Canavarca hisle her iki elinde birer bıçakla eşimi bıçaklayan bu şahsın TBMM çalışanı ve milletvekili danışmanı olmaması için gerekli idari sürecin, soruşturmanın başlatılmasını saygıyla talep ederim."