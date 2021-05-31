O ilimizde sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde özellikle Ege Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmişti.



Manisa'da etkili olan kuvvetli yağış kentin birçok bölümünü olumsuz şekilde etkiledi. Büyükbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.



Bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.









