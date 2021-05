MSB açıkladı: 24.714 personel ihraç edildi!

Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin olarak basın bilgilendirme videosu hazırlandı. Videoda şu bilgilere yer verildi:



TERÖRLE MÜCADELE



Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar fedakârlık ve kahramanlıkla yürütmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak üstlendiği tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam etmektedir.



Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden Terörle Mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1.162 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.



Daha önce icra edilen Pençe Operasyonlarıyla tesis edilen alan kontrolünün artırılarak devamını sağlamak, ülkemize yönelik süregelen tehditleri bertaraf etmek, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hâle getirmek ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarı ile devam etmektedir.



Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında; teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7.584 hedef kara ateş destek vasıtalarımız, 215 hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmıştır. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekâtı ve karadan sızma harekâtı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmaktadır.



Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca, 57 mağara, 110 sığınak 398 mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır.



NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler; dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihî ve kültürel yapılar dokunulmazdır.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemiz ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Son zamanlarda yapılan maket uçak ve dron saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.



HUDUT GÜVENLİĞİ



Hudut güvenliği ile ilgili olarak 1 Ocak'tan itibaren, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5.869'u Mayıs ayında olmak üzere toplam 62.296 şahıs yakalanmış, 11.284'ü Mayıs ayında olmak üzere 135.467 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 52'si FETÖ olmak üzere toplam 138 terörist yakalanmıştır.





1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde; 347.340 paket sigara, 530 kilogram uyuşturucu, 329 adet cep telefonu ve 1.486 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.

Kara hudutlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında; sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.



SURİYE



Suriye Harekât Alanlarında terörden temizlenen bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam etmektedir.

Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir.

Bu kapsamda, Suriye Harekât Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil 60'i Mayıs ayında olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 693 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.



AZERBAYCAN



Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 304.318 metrekare alan mayından temizlenmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan ikili askerî ve iş birliği anlaşmaları kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; birlikte icra ettikleri tatbikatlarda, nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir.

Bakanlığımız bağlısı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ile Azerbaycan arasında imzalanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının (MEMATT) Üretimi ve Teslimi Projesi kapsamında 5 araçtan oluşan ikinci parti Azerbaycan'a gönderilmiştir.

Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile "İki devlet, tek millet" anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.



LİBYA



500 yıllık tarihî kardeşlik bağlarımız olan Libya'da, birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askerî eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askerî konularda danışmanlık desteği verilmektedir.



Ayrıca bu kapsamda; Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'da bulunan 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla Mayın/EYP tespit ve imha çalışmalarına devam edilmektedir.



EGE, DOĞU AKDENİZ



Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Benzer bir tavırla, 27 Mayıs 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırasının "Millî ve dinî günler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu tarihlerde NOTAM gerektiren tatbikatların planlanmayacağı ve icra edilmeyeceği" maddesine aykırı olarak Güney Ege'de 19 Mayıs 2021 (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) tarihini kapsayan NOTAM ilanında bulunmuştur.



Görüldüğü gibi uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir.



Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü toplantı, 26-27 Mayıs tarihlerinde Uzaktan Görüntülü Görüşme ile yapılmıştır. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştır. Bir sonraki toplantının Ankara'da yapılması planlanmaktadır.



Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olan taraftır ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir.



Ancak bu tavrımız yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır, buna da muktedirdir.



HAREKAT-TATBİKAT-EĞİTİM



Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen kesintisiz olarak devam ettiği harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer millî, uluslararası ve NATO görevleri ile de gücüne güç katmaya, bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.



Müttefiklerimizle ortak çalışabilirlik kapsamında; NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden biri olan STEADFAST DEFENDER 2021 tatbikatına, Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti olarak iştirak edilmektedir.



19 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye dışında 11 müttefik ülkenin iştirak ettiği tatbikatın kara bölümü Romanya'nın Bükreş ve Cincu tatbikat alanlarında, hava ve deniz bölümü ise Portekiz ev sahipliğinde Atlantik Okyanusu'nda icra edilmektedir.

Tatbikat kapsamında, 3'üncü Kor.(HRF) K.lığı ve 66'ıncı Mknz.P.Tug.K.lığı (VJTF) unsurları 7-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında kara ve hava yolu ile Bükreş ve Cincu/Romanya'ya, 3 adet F-16D'den oluşan Hava Kuvvetleri unsurları ise 20 Mayıs 2021 tarihinde Monte Real Hava Üssü Portekiz'e intikal etmiştir.



Spanish Minex-2021 Tatbikatı, Türkiye, ABD, İtalya, Belçika, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in katılımıyla 24 Nisan-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında İspanya açıklarında icra edilmiştir.



Efes 2021 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Gnkur.Öz.Kuv.K.lığının katılımı ile 03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında İzmir'de icra edilmiştir.



Ramstein Ambition-21 NATO Simüle Komuta Kontrol Tatbikatı, 24 NATO ülkesinin katılımıyla 03-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında Almanya ve İspanya'da icra edilmiştir.



2'nci Türkiye-Azerbaycan Ortak Tabur Görev Kuvveti Eğitim ve Arazi Tatbikatı 17-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Şemkir/Azerbaycan'da icra edilmiştir.



Ayrıca Türkiye, 29 Nisan – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilk safhası Almanya ve Polonya'da 18 NATO ülkesinin katılımıyla icra edilen Dynamic Front-21 tatbikatına iştirak etmiştir. Tatbikatın ikinci safhasının 05-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye, ABD ve İspanya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır.



Denizkurdu-2021 Tatbikatı, Kuvvet Komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik ve destek usullerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi maksadıyla 25 Mayıs-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de atışlı olarak icra edilmektedir.



Uluslararası Anadolu Ankası-21 Tatbikatı, katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Konya'da icra edilmektedir.



Aynı anda birden fazla harekât alanında mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın 16 farklı bölgesinde 6.000'e yakın personelle barış ve istikrarın sağlanmasında görev almaktadır. Gelecek dönemde de harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir.



FETÖ İLE MÜCADELE



FETÖ ile ilgili olarak; Bakanlığımız tüm birimleri ile hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 24.714 personel ihraç edilmiş, 2.493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

1 Ocak – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında;

- 2.048 personel kamu görevinden çıkarılmış,

- 375 emekli personelin rütbesi geri alınmış,

- 80 personel göreve iade edilmiş,

- 8 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir.



KOVİD-19 İLE MÜCADELE



Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlığımıza bağlı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren vakaların tespit şekli, statü dağılımı, garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken dikkate alınarak anlık, noktasal ve dinamik tedbirler uygulanmaktadır.

Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların personele uygulanması çalışmaları kapsamında; sağlık personeli ve kritik personelin aşılanması tamamlanmış, diğer personelin aşılama faaliyeti devam etmektedir.

Sonuç olarak; birden fazla harekât alanında mücadele eden, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için, kendisine tevdi edilen her türlü görevi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.