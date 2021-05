Uluslararası basın Taksim Camii'nin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur” ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim’e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, dün ibadete açıldı.



Binerce kişi bu ana tanıklık etmek için Taksim Meydanı'nı doldurdu. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı alanda vatandaşlara seccade ve dezenfektan dağıtıldı, meydan gül suyuyla yıkandı. Tarihi açılış her zaman olduğu gibi uluslararası basını rahatsız etti.



Laiklik ve Gezi'ye vurgu yaptılar



Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim'den naklen yayınlar yaparak algı operasyonu yapan uluslararası basın, tarihi açılıştan rahatsız oldu. İngiliz The Guardian ve BBC, Amerikan Washington Post, Fransız France24, İspanyol El Periodico, Katar merkezli Al Jazeera ve İsveçli Expressen, Erdoğan'ın simge meydan Taksim'deki camii açılışını Gezi Parkı Eylemleri üzerinden gördü.



Al Jazeera: "Erdoğan, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda cami açtı. Binlerce kişinin katıldığı açılış, 2013 yılında Gezi Parkı yakınlarında başlayan hükümet karşıtı kitlesel protestoların yıl dönümüne denk geldi."



The Guardian: "Erdoğan, Gezi Parkı protestolarının yıl dönümünde İstanbul'da laik tarihe sahip meydandaki tartışmalı camiyi açtı. Modern şehrin kalbindeki ibadethane, yaklaşık 20 yıldır Atatürk'ün laik mirasını yıkmak için çalışan ve Türkiye'ye kendi damgasını vuran dindar Erdoğan için uzun zamandır bir hayaldi."



BBC: "Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki tartışmalı caminin açılışını yaptı. Camii, laik Türk cumhuriyetinin sembolü olarak görülen bir kamusal alanın yanında belirgin bir şekilde öne çıkıyor."





Washington Post: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü, İstanbul'un Taksim Meydanı'nda, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü haline gelen "bir Müslüman ibadethanesi inşa etme arzusu"nu yerine getiren yeni bir caminin açılışını yaptı. Camiinin yapıldığı yer; 2013'te hükümetin bitişikteki Gezi Parkı'ndaki inşaat planlarının ateşlediği kitlesel hükümet karşıtı protestoların da yapıldığı meydan..."



France24: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki caminin açılışını yaparak, hükümetini sarsan protestoların başlamasından 8 yıl sonra bölgenin manzarasını değiştirdi."