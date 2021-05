İzmir'de CHP’li vatandaşlar, Murat Kurum’a konutlardan dolayı teşekkür etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.



İzmir’de 30 Ekim depreminden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için konutların yapımı sürüyor.



İzmir programı kapsamında depremden sonra yıkılan binaların bulunduğu Bayraklı’da bulunan şantiye alanlarına geçen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

"CHP'LİYİM AMA GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLERİM"



Bazı örnek daireleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü için gerekli adımları atacaklarını söyledi.



Bu esnada Bakan Kurum’a yapılan yeni konutlar için teşekkür eden bir vatandaş, “Ben AK Partili değilim CHP’liyim ama gördüğümü söylerim. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor. Yıkılan binalar gayet güzel yapılıyor. Ben gördüğümü söylerim, Allah var.” dedi.





"SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUYORSUNUZ"



Geçen yıl yaşanan depremde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan, kentteki deprem konutları projelerini incelerken karşılaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sohbet etti.



Gönülçalan, "Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP’liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz." dedi."

"SİZLER EN GÜZELİNE LAYIKSINIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem konutlarının temelini attığı sırada teslim tarihi konusunda söz verdiğini hatırlatan Bakan Kurum ise “Konutlarımızı etap etap teslim edeceğiz. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Deprem ekim ayında oldu. Tüm ülke sizin için ağladı, üzüldü. Bu iş bitene kadar da sözümüzün arkasındayız. Sizler en güzeline layıksınız. Biz de en güzelini yapmak için uğraşıyoruz.” diyerek, Gönülçalan’a her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.



"5 BİN KONUTLUK PROJEMİZİ BAŞLATTIK"



Diğer şantiye alanlarını da dolaşan Bakan Kurum, daha sonra toplamda 3 bin 516 konutun inşasına başlandığı rezerv alana geçti.



Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “30 Ekim’de meydana gelen depremde İzmir’imizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD’ımız, Kızılay’ımız, UMKE’miz, Jandarma’mız, gönüllü kuruluşlarımız bir seferberlik ruhuyla İzmirli kardeşlerimizin yanında oldu. O gün çok hızlı bir şekilde devletin tüm kurumları harekete geçti ve çok kısa bir sürede arama kurtarma, hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.



TOKİ başkanlığımız eliyle, çok hızlı bir şekilde deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatarak, projelerimizi hazırladık. Yine 22 Şubat’ta İzmir’imiz için tarihi bir güne şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşümünü, toplamda 5 bin konutluk projemizi başlattık.” diye konuştu.



"2 AY İÇERİSİNDE TEMELLERİ ATTIK"



Elazığ’da olduğu gibi İzmir’de de deprem konutlarının temellerinin çok kısa bir sürede atıldığını söyleyen Kurum, “2 ay içerisinde temelleri attık. Ocak ayında Elazığ’da Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 8 bin konutumuzun teslimini yapmıştık. Orada vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit olmuştuk. İnşallah, İzmir’de de eylül ayında, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, yeni yuvalarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.



TESLİM TARİHLERİNİ AÇIKLADI



Depremden en fazla Bayraklı ilçesinin Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinin etkilendiğini hatırlatan Bakan Kurum, “Bu kapsamda Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yıkılan veya ağır hasar gören binaların olduğu bölgelerde, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare olan 7 ayrı bölgeyi rezerv yapı alanı olarak belirledik. Yerinde dönüşüm uygulamalarını başlattık. Şu anda da inşaatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün, TOKİ eliyle bu 7 bölgede yapımı devam eden, yatırım bedeli 543 milyon lira olan bin 444 konutumuzun ve 208 dükkanın inşaat alanlarında incelemelerde bulunduk, gelinen son aşamayı yerinde gördük.



Salhane Mahallesi 1. Bölge’deki 228 konut ve 15 dükkanımızın inşaatları devam ediyor. Kaba inşaatları devam eden konut ve dükkanlarımızı eylül ayında bitirip teslim edeceğiz. Manavkuyu Mahallesi 2. Bölge’deki 140 konut ve 24 dükkanın kaba ve ince inşaat işleri devam ediyor. Eylül ayında bitirip teslim edeceğiz. Salhane ve Mansuroğlu Mahalleleri 3. Bölge’deki 910 konut ve 132 dükkanın hafriyat ve fore kazık çalışması ile beton imalatları devam ediyor. 2022 yılının Şubat ayında burayı da bitireceğiz. Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalleleri 4., 5., 6. ve 7. bölgelerde 166 konut ve 37 dükkanın inşaatları da devam ediyor. Bu projelerimizi de Eylül ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.





TOPLAM 5 BİN KONUT



Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde bulunan 3 milyon 750 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda da depremzedeler için toplam 3 bin 516 konut inşa ettiklerinin altını çizen Kurum, “İnşallah hem yerinde dönüşüm yaptığımız 7 bölgedeki bin 444 konut, hem rezerv alanda inşa ettiğimiz 3 bin 516 rezerv konut hem de Karaburun’daki 60 köy evi ile beraber toplam 5 bin yeni yuvamızı İzmirimize kazandırmış olacağız.



Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bin 689 hak sahibine, depremzede kardeşimize 10 milyon liralık kira yardımı desteğinde bulunduk.” dedi.



"19 YIL İÇİNDE 180 MİLYAR LİRA YAPTIRIM YAPTIK"



Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem kuşağında yer aldığını ifade eden Kurum, “Bu yüzden 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini, Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle daha ileri bir noktaya taşıdık. İzmir’de ve Elazığ’daki depremler, Kartal’daki acı olay, Kağıthane ve Çankaya’da çöken istinat duvarı, bizlere kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. ‘Doğru teşhis doğru tedavi’ diyoruz. Bugün Türkiye’de 9,8 milyon binamız, 28,6 milyon konutumuz var. Bunun da yaklaşık 6,5 milyonu riskli konutlar.



Bunların da 1,3 milyonunun acil olarak dönüşüme girmesi gerekiyor. Toplamda kentsel dönüşüm ve sosyal konut anlamında 2,5 milyon konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu da 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak demek. Diğer taraftan TOKİ Başkanlığımızla 19 yıl içinde 180 milyar lira yatırımla 1,1 milyon konut ve 22 bin sosyal donatı ürettik. Şu anda da sahada, ülke genelinde yatırım değeri 90 milyar TL olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Bizim yaptığımız tüm bu dönüşüm çalışmaları, sadece bir deprem dönüşümü değildir.





"100 YIL SONRASINA DAİR PLANLAMALARIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Dahası, şehirlerimizin çehresini değiştirecek, geleceğini şekillendirecek, ticaretini, istihdamını, yeni iş imkanlarını arttıracak bir şehircilik projesidir. Bugün İstanbul, İzmir tarihinin, Elazığ ve Malatya tarihinin, Van, Bursa, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar tarihinin en büyük şehircilik hamlelerini yapıyoruz, 100 yıl sonrasına dair planlamalarımızı birer birer hayata geçiriyoruz. Projelerimizi vatandaşlarımızın; istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz. Çünkü bizim medeniyet ve devlet tasavvurumuzda; şehirler, binalar inşa edilirken önce insanın mutluluğu esas alınır. Bugün tüm il ve ilçelerimizi eser siyaseti anlayışımızla imar, inşa ve ihya ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.





Kurum’a incelemeleri sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Cemal Bekle, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.