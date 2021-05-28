Azerbaycan'da askerler Mehter Marşı’yla yürüdü!

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlenirken, askeri geçitte Mehter Marşı da okundu. Şuşa, 8 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bu video kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasında girdi ve büyük beğeni topladı.



Karabağ'ın incisi ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlendi.



Azerbaycan Ordusu askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, 1. Karabağ ve Vatan Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu tören, askerlerin marşlar eşliğinde Şuşa sokaklarında yaptığı geçidin ardından sona erdi. Askeri bando, geçitte Mehter Marşı'nı da okudu.



Ermenistan güçlerince 8 Mayıs 1992'de işgal edilen Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.



