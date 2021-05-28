Azerbaycan Cumhuriyet Günü, Şuşa’da Mehter Marşı’yla kutlandı
Azerbaycan ' ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlenirken, askeri geçitte Mehter Marşı da okundu. Karabağ ' ın incisi ve Azerbaycan ' ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918 ' de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlendi.
Azerbaycan Ordusu askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, 1. Karabağ ve Vatan Savaşı ' nda hayatını kaybeden şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Azerbaycan Milli Marşı ' nın okunduğu tören, askerlerin marşlar eşliğinde Şuşa sokaklarında yaptığı geçidin ardından sona erdi. Askeri bando, geçitte Mehter Marşı ' nı da okudu. Ermenistan güçlerince 8 Mayıs 1992'de işgal edilen Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.
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