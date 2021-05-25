O ülkede yanardağ felaketi! Onlarca ölü...!!!

Afrika ülkesinde haftasonu başlayan felaket devam ediyor. Salgının ardından yeni bir kabusa uyanan ülke için seferberlik başlıyor.



Hafta sonu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) Nyiragongo Dağı'nın patlamasından sonra onlarca kişi öldü, yüzlerce çocuk kayboldu veya ailelerinden ayrıldı.



Hükümet sözcüsü Patrick Muyaya Pazartesi günü yaptığı açıklamada güncellenen ölü sayısını doğruladı ve kurtarma ekipleri hala insanları aradığı için muhtemelen bu sayının artacağını da sözlerine ekledi.



Muyaya, Pazar günü yaptığı açıklamada, lavlardan kaçmaya çalışırken bir araba kazasında dokuz, hapishaneden kaçmaya çalışırken dört ve yanıklardan dolayı da iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.



'ŞİMDİ NEREDE YAŞAYACAĞIZ?'



Patlamadan sonra evinden kaçan Theophile Tulinabo, Buhene'den konuşan CNN'e şunları söyledi: "Başımıza böyle bir şey gelmesini beklemiyorduk ... şimdi nerede yaşayacağız? Bilmiyorum. "



'KOCAM İÇERDE YANDI'



68 yaşındaki Ernestine Kabuo, Reuters'e, lav yaklaşırken hasta kocasını evlerinden taşımaya çalıştığını, ancak ayrılamayacak kadar hasta olduğunu söyledi ve ekledi: "Kaçtım ve o, içeride yandı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugüne lanet ediyorum" dedi.



ÇOCUKLAR KAYBOLDU



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Cumartesi günü kent sakinlerinin yakındaki Goma kentinden kaçarken çocukların çıkan arbede içinde kaybolduğunu söyledi.



Teşkilat, 150'den fazla çocuğun ailelerinden ayrıldığını ve 170'den fazla çocuğun kaybolmasından korkulduğunu açıkladı. Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından sığınmak için DRC'den yaklaşık 8 bin kişinin Ruanda'ya geçtiğini ve bazılarının bir gün sonra geri döndüğünü söyledi.



Norveç Mülteci Konseyi (NRC) sözcüsüne göre, Goma'da yaşayan binlerce kişi patlamanın ardından Cumartesi gecesini dışarıda geçirdi. Bir DRC hükümet sözcüsü Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, volkanda sismik faaliyetler kaydedilmeye devam ettiği için evlerini boşaltanlara resmi olarak geri dönmelerini tavsiye etmediklerini söyledi.



NRC'nin Batı ve Orta Afrika sözcüsü Tom Peyre-Costa, Pazar günü tahliye edilenlerin Cumartesi günü Ruanda'ya doğru yürüdüğünü duyurdu. Sınır kapatıldı, bu yüzden gidenler Goma'ya geri döndü ve şehrin kuzeyindeki bir bölgeye yöneldiler. Peyre-Costa, Twitter'da şehirden ayrılan insanların videosunu paylaştı.Peyre-Costa, "Şehrin her yerinde eşyalarıyla, çocuklarıyla ve hatta keçileriyle ve kapabildikleri her şeyle yürüyen insanlar görüyorsunuz. Çoğu, yakın zamanda geri dönebilmek için yol kenarında oturuyor." dedi.