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CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Yerel seçimlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçen ancak ilk günden bu yana rüşvet adı skandalları ile anılan CHP'li Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelerle gözler önüne serildi. Söz konusu belgelerde Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'nin ruhsatını iptal etmek için Belediye Başkanlığını kullandığı ortaya çıkarken Ankara 17. İdare Mahkemesi kulelerin mühürlenmesi ve ruhsatlarının iptali kararının hukuksuz olduğunu belirtti.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:46
CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelendi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararları hukuksuz olduğuna karar verdi.



CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün 'TOGO Kuleleri'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir.



Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir' dedi. İşte detaylar:



SÜREÇ

Aygün, Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri inşaatlarının 16 Aralık 2019 tarihli tutanak ile seviye tespitine ve inşai faaliyetin durdurulmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.



24 Nisan 2017 tarih ve 22-1, 22-2, 22-3 sayılı yapı ruhsatlarının hukuken geçerliliğini sürdürdüğü, müktesep hak olduğu halde mühürleme yapıldığı, inşaatı teslim etme süresine ilişkin taahhütlerinin bulunduğu hatırlatılarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptaline yönelik kararın iptalini istendi.

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Aygün'ü haklı buldu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararlarının hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.



25 MİLYON TL'LİK RÜŞVET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Aygün, sahibi olduğu ve Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine inşa ettiği TOGO İkiz Kuleleri hakkında açıklamada bulundu.



Aygün 'TOGO Kuleleri'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerini kullandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.








Mansur YavaşMilletvekiliSinan Aygün


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