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Jill Biden, Kamala Harris'e küfür etti iddiası

Seçim sürecinde ABD'li First Lady ile Joe Biden'ın yardımcısı arasında geçtiği öne sürülen diyalog gündeme bomba gibi düştü.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:41
Jill Biden, Kamala Harris'e küfür etti iddiası

Daha önce ABD Başkanlığı döneminde Donald Trump hakkında öne sürülen ve 'şüpheli vergi planlarına' ilişkin bilgilerin yer aldığı kitap, Cumhuriyetçi isme zor günler yaşatmıştı.

Bu kez benzer bir durum Demokratlar içinde yaşanıyor. Amerikalı gazeteci Edward-Isaac Dovere, seçim kampanyası sırasında yaşananları anlatan bir kitap kaleme aldı.

FIRST LADY KÜPLERE BİNDİ
25 Mayıs'ta yayınlanacak 'Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump' adlı kitapta, Jill Biden'ın, kocası ve Kamala Harris arasında 2019'da yaşanan gergin bir tartışmanın ardından küplere bindiği söyleniyor.

JILL BIDEN'IN HARRIS'E SÖYLEDİĞİ İFADE
First Lady Jill Biden'ın, ABD Başkanı eşi Joe Biden'ı ırkçılıkla suçlayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris için, 'S..tir git' dediği belirtildi.

ABD merkezli Fox News'in aktardığına göre, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Biden ile Harris arasında başkanlık çekişmesi yaşandığı anımsatılarak, Harris'in ırkçlık konusundaki tartışmada Biden'ın üzerine gittiğine dikkat çekildi.

IRKÇILIKTAKİ TUTUMU KIZDIRDI
Kamala Harris'in Biden'a ilişkin tutumunun First Lady'yi kızdırdığı, Jill Biden'ın ise olaydan bir hafta sonra yakın destekçileriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde Harris'ten bahsettiği bildirildi.

Görüşmede, Harris için 'Ne için mücadele ettiğine rağmen ona temelsiz bir şekilde ırkçı mı diyor? S..tir git' ifadesini kullandığı kaydedildi.

SÖZLERİ İNKAR EDİLMEDİ
Jill Biden'ın basın danışmanı Michael LaRosa, First Lady'nin sözlerini yalanlamadı.

LaRosa, '2020 seçim kampanyasında sayısız olay yeniden anlatılarak birçok kitap yazılacak. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlış. First Lady ve ekibi bunların hiçbiri hakkında yorum yapmayı planlamıyor.' dedi.


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