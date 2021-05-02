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Meral Akşener: Erken seçim ile ilgili öngörüm yok

Haziran 2021 şeklinde erken seçimle ilgili tahmininin tutmadığını söyleyen Meral Akşener, yeni tarih vermekten kaçındı.

Siyaset / 2 Mayıs 2021 Pazar 09:55
Meral Akşener: Erken seçim ile ilgili öngörüm yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gece Habertürk TV ekranlarına konuk oldu.

Programda gazeteci Muharrem Sarıkaya, Veyis Ateş ve Serap Belet'in gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Akşener, erken seçim tarihi ile ilgili de konuştu.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında erken seçimle ilgili tahmininin tutmadığını söyleyen Akşener, seçim hazırlığı ile ilgili gazetecilerin sorduğu soruyu cevapsız bırakıp ikinci bir seçim tahmini yapmaktan kaçınarak şu ifadeleri kullandı;

"GEREKÇEM AMERİKA SEÇİMLERİYDİ"
"AK Parti'nin sistematiğini kendine göre bildiğimi düşünen bir insanım. En başında Haziran ayında Biden'ın seçimlerini de bir noktaya koyup, sayın Erdoğan hızlı bir şekilde seçime gider alamaya gayret eder; Amerika ile kötü olmadan masaya sıfırdan seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak masaya oturur diye gerekçem oydu.

BUGÜN SEÇİMLE İLGİLİ BİR ÖNGÖRÜM YOK
Haziran ayında seçim yapar demiştim o tutmadı. Bugün seçim olur diye bir öngörüm yok"

AKŞENER NE DEMİŞTİ
Meral Akşener geçtiğimiz yıl erken seçimle ilgili açık tarih vererek şunları söylemişti;

"Mecburen bu seçim olacak 2023’e kalamaz. Fakirliğin yönetildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milletvekilinin itibarı yok. Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Haziran’da seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var"

Meral Akşener

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