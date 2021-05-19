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Tuzla Belediyesi'nde '19 Mayıs' şöleni!

Tuzla’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nde eğitim gören öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan online konser verdiler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gençlerimizin kuracağı dünyaya kaynağımızdan su taşıyoruz. Bu su ile göç ederken boğulan çocukların olmadığı, oyun oynarken bombalanan ve öldürülen çocukların olmadığı bir dünya kuracaklarına yürekten inanıyoruz.” dedi.

Yaşam / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:37
Tuzla Belediyesi'nde '19 Mayıs' şöleni!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin ilk gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde müzik eğitimi alan Tuzlalı gençler, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan online konser verdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen konser Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı. Tuzla Belediyesi Spor Akademisi sporcuları da Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Karting Pisti'nde bir araya geldiler. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği yarışa katılan tüm öğrencilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına madalya verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerinde bulunan gençlere de yapılan etkinlikler ile moral depoladılar. Gençlik Gemisi'nde konser veren gençlere ziyarette bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sadece ülkemizin ve gençlerimizin değil, dünya için kıymetli olduğuna inanıyoruz” dedi.



“GENÇLİK EŞİTTİR GELECEK VİZYONUMUZ İLE HAREKET ETTİK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bizim Gençlik Merkezimizde eğitim gören gençlerimiz konser veriyorlar. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Buradaki birçok gencimiz yaptığı çalışmalar ile konservatuara yerleşiyorlar. Biz gençlik için, geçmişi de kuşatan bir gelecektir diyoruz. Gençlik eşittir gelecek vizyonumuz ile her zaman hareket ettik. Biz gençleri x,y,z gibi alfabenin belli harflerini oluşturan kuşaklara sığdıramayacak kadar çok kıymetli görüyoruz. Onlar bizim dünyamız. Onlar bizim evrenimiz. Yarınların bir anlamı olacaksa, biliyoruz ki onların sayesinde olacaktır. Daha güzel bir dünyada yaşayacaksak onlar ile başaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sadece ülkemizin ve gençlerimizin değil, dünya için kıymetli olduğuna inanıyoruz. Dünyada da mutlaka bu bayramın ilan edilmesi gerekmektedir. Gençleri biz geçmişten aldıklarımızı geleceğe taşımalarında yardımcı oluyoruz. Gençlerin kuracağı gelecekteki dünyada eminiz ki varisi olduğumuz medeniyette yer alacak ve gelecekte hak ettiğimiz bir noktaya onlarla birlikte ulaşacağız” dedi.



“GENÇLERİMİZİN KURACAĞI DÜNYAYA KAYNAĞIMIZDAN SU TAŞIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Gençlerimizin kuracağı dünyaya kaynağımızdan su taşıyoruz. Bu su ile onlar göç ederken boğulan çocukların olmadığı, oyun oynarken bombalanan ve öldürülen çocukların olmadığı bir dünya kuracaklarına yürekten inanıyoruz. Bu dünyayı kuracaklarına inandığımız gençler ile birlikte 365 gün boyunca sürekli birlikteyiz. Bugünü büyük bir vizyon ile gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla yad ediyorum. Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Gençlik Gemisi'nde eğitim gören Ayşenur Yeşilyurt,” 20 gündür bir kapanma sürecindeydik. Bunun sonucunda burada olmak ve bugünün de 19 Mayıs olması, gerçekten çok güzel” dedi. Karting yarışında birinci olan Gizem Nur Köknar, “ Tam kapanma döneminde böyle bir etkinlik olması güzel oldu. Herkesin bu bayramını kutluyorum” dedi.

Mehmet Akif Ersoy


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