MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kademeli normalleşme genelgesi sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yayınladı. Buna göre Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.



SON DAKİKA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜZ YÜZE EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK SINIFLARI AÇIKLADI



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir' denildi.



Buna göre;



YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇEN SINIFLAR;



Kreş,



Anaokulları,



8. sınıflar,



12. sınıflar,



Özel gereksinimli öğrenciler



UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK SINIFLAR;



Yukarıda anılan sınıf ve öğrenciler dışında kalan tüm sınıflar en az 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edecekler.

