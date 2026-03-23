Türkiye İhracatta Vites Yükseltti! Hedef Küresel Pazar

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik önemli hamle: özel nitelikli alım heyetleri ile küresel alıcılar Türk ihracatçılarıyla buluşuyor.Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Özel Nitelikli Alım Heyeti Programlarıyla, Küresel Karar Vericiler Türkiye'de buluşturulduğunu dile getiren Bakanlık açıklamasında 'İhracatçılarımızın kurumsal kapasitesi güçlendirilmekte, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu stratejik ve sürdürülebilir bir modelle desteklenmektedir.' dedi.Ticaret Bakanlığının konuya ilgili açıklamaları şöyle:'Uluslararası ve yerel zincir mağazalar, büyük ithalatçı firmalar ile önemli kamu şirket ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan kısıtlı katılımlı Özel Nitelikli Alım Heyeti programları; Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.Programlar kapsamında doğrudan satın alma yetkisine sahip karar vericiler ülkemize getirilmekte; ihracatçılarımızın hedef firmalarla sonuç odaklı, nitelikli ve sürdürülebilir iş bağlantıları kurması sağlanmaktadır.Davete konu firmalar, belirli bir ciro ve ithalat hacminin üzerinde, küresel ölçekte bilinirliği bulunan ve yüksek satın alma kapasitesine sahip şirketler arasından titizlikle seçilmektedir.'