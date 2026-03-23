32 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 32 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 41'inin tutuklandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.Operasyonların, terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişilerle irtibat halinde olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı tespit edilen, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlendiği bildirildi.Yakalanan şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.Açıklamada, FETÖ'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanırken, operasyona katılan jandarma ekipleri, ilgili birimler ve cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür edildi.